De Laurentiis smonta il Napoli per 100 milioni

Aurelio De Laurentiis rompe il giocattolo: il patron azzurro smonta il Napoli campione d’Italia per 100 milioni

Sei reti ai dilettanti dell’Anaune Val di Non nella prima uscita stagionale del Napoli di Rudi Garcia. Sugli scudi, giocoforza, i giovani della rosa azzurra visto che molti big solo da alcuni giorni si sono aggregati al gruppo.

La parola è ritornata al campo, anche se il test contro la rappresentativa della Val di Non non è affatto probante e quindi lascia il tempo che trova, tuttavia a tenere banco è sempre il mercato.

Tanti i nomi accostati agli azzurri ma finora nessun colpo. Anche la ricerca del sostituto del sudcoreano Kim Min-Jae registra una fase di stallo. Insomma, se il mercato in entrata segna il passo, quello in uscita è sempre al centro di voci e indiscrezioni.

Kvaratskhelia, il Newcastle offre 100 milioni

Se, complice la valutazione monstre di 200 milioni di euro, si è attenuato l’interesse dei top club europei per Victor Osimhen, tanto che prosegue la trattativa per suo rinnovo, con i dirigenti azzurri disponibili ad alzare l’offerta a 7 milioni di euro, ora è l’altro gioiello azzurro, Khvicha Kvaratskhelia, a scatenare gli appetiti delle big d’Europa.

Infatti, come riportato da “Il Mattino”, sul fenomenale georgiano, tra i principali protagonisti del terzo scudetto, è piombato il Newcastle United. I Magpies, al culmine di una ultima straordinaria stagione, hanno conquistato un posto nella prossima Champions League.

Ebbene, nell’ottica di ben figurare nella più prestigiosa competizione Uefa il Newcastle è disposto a investire ben 100 milioni di euro per strappare al Napoli la sua stella che con un score di 14 gol e 17 assist da matricola assoluta è stato insignito del titolo di miglior calciatore dell’ultima Serie A.

Numeri impressionanti anche per la giovane età, appena 22 anni, del georgiano tanto da suscitare l’interesse del ricco Newcastle United che è alla ricerca di calciatori di caratura mondiale per rinforzare la propria rosa.

Tuttavia, per la felicità dei tifosi azzurri, il Napoli non sembra intenzionato a privarsi della sua stella neanche per i 100 milioni offerti dai Magpies. D’altronde, per dirla tutta, i 100 milioni offerti dal Newcastle non impressionano più di tanto Aurelio De Laurentiis che ha rifiutato i 120 milioni di euro messi sul tavolo dal Paris Saint-Germain per l’attaccante nigeriano.

Insomma, il Napoli non ha necessità di vendere per far quadrare i conti e, pertanto, De Laurentiis o vende i suoi gioielli alle sue iperboliche valutazioni o non se ne fa nulla. Ora, dunque, i tifosi azzurri comprendono fino in fondo i vantaggi di una politica aziendale del patron azzurro incentrata sull’equilibrio dei conti societari.