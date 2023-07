Cristiano Ronaldo contro Messi: fa lo spaccone ma rimedia una figuraccia

Cristiano Ronaldo aggiunge un nuovo capitolo alla sua lunga rivalità con Lionel Messi: le ultime dichiarazioni del portoghese fanno discutere

Anche se il loro periodo di massima forma sembra essere definitivamente passato, e i giorni migliori sembrano ormai alle loro spalle, la rivalità sportiva tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non sembra conoscere cali né periodi di pausa. Anche adesso, con entrambi i calciatori fuori da quello che di solito viene considerato “il calcio che conta”, ovvero quello europeo, CR7 non si fa certo mancare frecciate e dichiarazioni nei confronti della Pulce.

Conclusasi per entrambi i giocatori l’esperienza europea, durante la quale i due hanno vestito per molti anni le maglie di due club storicamente rivali come Barcellona e Real Madrid, i due campioni hanno preso strade simili, ma diametralmente opposte: se Ronaldo ha deciso di accettare i petroldollari dell’Al-Nassr, ricco club saudita, Messi ha scelto invece di andare in un altro ricchissimo campionato come la MLS, all’Inter Miami.

Cristiano Ronaldo, altra stoccata a Messi, ma il suo Al-Nassr ne prende 5

Nonostante l’opinione comune ritenga che scelte come quella del campionato saudita o americano derivino da motivazioni puramente economiche, Cristiano Ronaldo ha sempre difeso la propria decisione, dimostrando di credere (o comunque dicendo di credere) nelle potenzialità della Saudi Pro League. Nell’ultima intervista, il portoghese non si è certo lasciato scappare una piccola frecciata all’eterno rivale, dicendo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano: “La Saudi Pro League è migliore rispetto alla MLS. Sono sicuro al 100% che non tornerò in alcun club in Europa. io ho aperto la strada per il campionato saudita, e ora tutti i giocatori vogliono venire qui. Non tornerò al calcio europeo, la porta è completamente chiusa“.

“Ho 38 anni, e il calcio europeo ha perso qualità“, continua CR7. “L’unico campionato che per me ha molta qualità e un livello più alto degli altri è la Premier League. Il campionato spagnolo non ha grande qualità, quello portoghese è buono, ma non è un campionato top. Anche quello tedesco ha perso tanta qualità. Sono sicuro che non tornerò in Europa, voglio giocare in Arabia Saudita. Tra un anno, altri calciatori top arriveranno in Arabia. In un anno, il campionato saudita diventerà migliore di quello olandese e di quello turco“.

Nonostante la sicurezza dimostrata dal portoghese, e l’arrivo in Arabia di grandi giocatori dall’Europa quali Marcelo Brozović, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, N’golo Kanté e altri, il suo Al-Nassr ha preso 5 gol nell’amichevole pre stagionale contro il Celta Vigo, club non certo di primissima fascia in un campionato, quello spagnolo, che secondo le precedenti dichiarazioni di CR7 non avrebbe grandi qualità.