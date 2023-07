Giuntoli non aspettava altro: via per 50 milioni

Il calciomercato della Juventus è pronto ad infiammarsi: occhio all’affare da 50 milioni, Giuntoli è pronto a trattare

L’ultima stagione in casa Juventus è stata, a mani basse, tra le più deludenti degli ultimi anni. Il fallimento in Champions League e la strada verso l’Europa League interrotta solo in semifinale.

La convinzione del club torinese è quella di ritornare il prima possibile a competere ai massimi livelli, soprattutto in Serie A per interrompere il dominio appena cominciato dal Napoli campione d’Italia. E c’è un filo conduttore che tutt’ora lega gli azzurri alla società bianconera: Cristiano Giuntoli. Otto lunghi anni sotto l’ombra del Vesuvio coronati dal tanto atteso tricolore: poi l’addio, con un anno d’anticipo sulla scadenza contrattuale con la società di Aurelio De Laurentiis. Adesso la Juve nel suo presente e futuro, con l’attuale direttore sportivo della ‘Vecchia Signora’ che sta già lavorando senza sosta per rendere competitivo il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Se in entrata il solo Timothy Weah è al momento l’innesto ufficiale tra i volti nuovi richiesti da Allegri, è chiaro che molto altro da qui ai prossimi quaranta giorni andrà fatto. E le voci, in entrata, sono molteplici. Ma intanto ha salutato Cuadrado che, a zero, si è accasato all’Inter. Così come Paredes ha detto addio dopo l’anno in prestito e Di Maria, invece, è tornato a sposare il progetto del Benfica. Ma intanto davanti agli occhi di Giuntoli, prima del previsto, potrebbe prospettarsi il tanto atteso affare da 50 milioni.

50 milioni per il sì: Giuntoli può esultare

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, le strade del club bianconero potrebbero ben presto unirsi a quelle del Manchester United. I ‘Red Devils’, tornati a sorridere grazie alla sapiente guida di Erik ten Hag, si stanno scatenando sul mercato e sono pronti ad attingere anche dalla rosa di Massimiliano Allegri.

È Federico Chiesa il prescelto dal manager olandese che stravede per il figlio d’arte, ritenendolo l’innesto ideale per potenziare il reparto offensivo del club di Manchester. Un’offensiva, da qui a qualche settimana, è dunque attesa. E Giuntoli, in tal senso, non aspettava altro. Perchè dopo le richieste di un salario davvero generoso avanzate dall’entourage dell’ala campione d’Europa con l’Italia, la separazione immediata continua ad essere l’opzione più probabile.

I ‘Red Devils’ potrebbero mettere sul piatto una cifra di 50 milioni di euro, la medesima che la dirigenza di Torino ha fissato per dare il via libera alla partenza dell’ex Fiorentina. A queste condizioni, entro fine agosto, la situazione potrebbe sbloccarsi portando ad una delle cessioni più illustri degli ultimi anni in casa Juventus.