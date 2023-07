Sabrina Salerno esplosiva: lato A incontenibile

La showgirl più bella che mai infiamma il web: sul suo profilo l’ultimo scatto ha lasciato i fan a bocca aperta

Una donna di una bellezza assoluta che nel corso degli ultimi decenni ha ottenuto un successo a dir poco clamoroso: Sabrina Salerno è questo. E molto di più. In particolar modo negli anni ’80, è diventata celebre la sua cantatissima ‘Boys’.

Dalla carriera di modella ad alcuni ruoli, come attrice, da protagonista nella commedia italiana: indimenticabile la sua interpretazione nel film ‘Fratelli d’Italia’ del 1989, al fianco di Gerry Calà.

Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968 e nonostante il suo successo come cantante sia andato inevitabilmente calando nel corso degli anni, ha comunque mantenuto una fan base davvero solida e numerosa che la segue passo dopo passo nei suoi percorsi lavorativi.

La Salerno tutt’ora si esibisce in giro per l’Italia e anche all’estero, accontentando i suoi tantissimi fan. La sua bellezza è tutt’ora, nonostante gli anni passino, sotto gli occhi di tutti: a 55 anni la Salerno è ancora una delle donne più desiderate nel mondo dello spettacolo.

Donna dalla sensualità prorompente, le sue forme erano e rimangono tra le più chiacchierate e desiderate dagli italiani. Su Instagram la showgirl conta infatti oltre 1,3 milioni di seguaci, sempre più estasiati dalle forme giunoniche della bellissima ligure.

Lato A scottante: Sabrina Salerno spiazza tutti

Il mondo dello spettacolo nel nostro paese, da oltre 30 anni, non vede un personaggio che abbia nel tempo mantenuto tutto questo successo. Ed il motivo è presto detto, perchè Sabrina Salerno rimane di una sensualità abbagliante. Per quanto riguarda la vita privata c’è da dire che è stata sposata due volte e dal suo secondo matrimonio è nato Luca Maria Monti, il primogenito della cantante.

Ma è sui social che Sabrina Salerno, ancora una volta, continua ad attirare come un magnete milioni di italiani. In particolar modo su Instagram, la bellissima showgirl posta quasi a cadenza quotidiana foto davvero bollenti che la ritraggono tanta impegnata nei suoi lavori quanto in vacanza e nel tempo libero: con una sola cosa in comune, un corpo statuario.

Le sue forme rimangono ancora oggi esagerate e l’ultimissima istantanea ha lasciato davvero di sasso i suoi followers. Costumino strettissimo che mette in mostra un lato A da applausi: Sabrina, in un momento di relax al mare, non è mai stata così belle. Le sue curve, contornate da un paesaggio davvero suggestivo, hanno scatenato i fan che si sono moltiplicati tra likes e commenti.