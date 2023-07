Donnarumma e non solo: gli altri campioni rapinati

Una brutta disavventura è stata quella capitata a Donnarumma, anche se non è il solo ad averla subita, ecco gli altri campioni rapinati in passato.

Il fatto è capitato a Parigi ed ha sconvolto il portiere della Nazionale italiana e del Psg, allungando suo malgrado la lista di calciatori ad aver subito furto ed aggressioni, andiamo a scoprirli.

In questi giorni, il Paris Saint Germain sta preparando la stagione, dove dovrà difendere il titolo in Francia da una parte, ma soprattutto cercare di imporsi a livello internazionale, viste le recenti delusioni affrontate, nonostante gli esosi investimenti dei ricchi proprietari.

La squadra dovrà però fare a meno di Lionel Messi, il quale era arrivato nella città parigina due anni fa, dopo un’intera carriera vissuta al Barcellona, il più volte Pallone d’oro si è infatti trasferito negli Stati Uniti all’Inter Miami. Proprio nell’estate del 2021 al PSG era arrivato Gianluigi Donnarumma a difendere i pali.

Una tragedia: pericolo per Donnarumma

In preparazione della terza stagione al PSG, l’estremo difensore nato a Castellammare di Stabia ha vissuto una terribile esperienza al di fuori del campo, dove è stato coinvolto insieme alla giovane compagna, vale a dire Alessia Elefante.

Nella notte tra il 20 ed il 21 luglio, dei ladri sono entrati nella casa del portiere, aggredendo in modo violento lui e la giovane fidanzata, fino a sequestrare beni all’interno della dimora del valore di circa 500 mila euro.

Sempre a Parigi era stato aggredito Angel Di Maria in un modo analogo, furti subiti nella capitale francese anche per Thiago Silva, Marquinhos ed Icardi nel recente passato, mentre un fatto del genere era accaduto 2 anni fa a Roma al difensore Chris Smalling, mentre al milanista Theo Hernandez un fatto simile aveva coinvolto compagna e figlio, quando il terzino non si trovava in casa, come nel caso di Kluivert ai tempi in cui l’ex romanista si trovava a Valencia.

Episodi del genere sono stati piuttosto frequenti negli ultimi tempi, tanto da far preoccupare i calciatori di tutto il mondo per la loro incolumità e sicurezza, specie quando si tratta di coinvolgere altre persone in violente aggressioni e pericolose minacce, talvolta con di mezzo la presenza di minori. Per Gigio Donnarumma, grande spavento, insieme ad Alessia Elefante sono scappati in un albergo parigino, poi sono stati trasportati in Ospedale per accertamenti, in quanto è stato trovato lievemente ferito.