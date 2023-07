Napoli, Spalletti è già un ricordo: l’indizio non lascia dubbi

Il Napoli di Rudi Garcia continua a lavorare in quel di Dimaro con il recupero graduale dei titolari che non avevano iniziato il ritiro. Non manca un taglio rispetto al recente passato che riguarda Luciano Spalletti

L’avvicendamento in panchina in casa Napoli ha fatto molto discutere nelle scorse settimane. Luciano Spalletti ha deciso di intraprendere una nuova strada ed ora al suo posto è Rudi Garcia a dirigere il gruppo che inizierà la stagione con il tricolore cucito sul petto.

Un compito arduo quello del tecnico francese che dovrà far dimenticare il suo illustre predecessore, capace in due stagioni di vincere uno scudetto che mancava da 33 anni a Napoli, entrando sottopelle sia ai tifosi che ai calciatori. Un gruppo meraviglioso unito proprio dalla personalità e dalla bravura del tecnico di Certaldo che ha lasciato un segno indelebile su tutti.

A tal proposito due estati fa lo stesso Spalletti fece incidere sulle pettorine da allenamento la frase “Sarò con te e tu non devi mollare”. Un monito che l’allenatore toscano volle immediatamente imprimere sul materiale da lavoro ma anche nelle menti di calciatori, staff e tifosi. Casacche che in un certo senso hanno fatto da marchio e summa del lavoro spallettiano in questi due anni fenomenali all’ombra del Vesuvio.

Ora però il Napoli ha un nuovo condottiero e qualche cambiamento rispetto al recente passato appare inevitabile.

Il Napoli lavora a Dimaro: non ci sono più le pettorine di Spalletti

Rudi Garcia sta dirigendo i suoi in quel di Dimaro, dove sta provando ad amalgamare il gruppo in vista dell’inizio della stagione da campioni d’Italia in carica. Tanti i big che sono chiaramente arrivati dopo visti gli impegni in coda alla scorsa annata.

Il lavoro sul campo procede bene, con l’allenatore francese che prova immediatamente ad imprimere le sue di metodologie di lavoro e il suo credo. A tal proposito arriva un segnale di taglio rispetto al recente passato. Le pettorine di quest’anno per Kvaratskhelia e compagni sono senza frasi, semplici, rimuovendo quindi il dettame che aveva imposto lo stesso Luciano Spalletti.

Uno slogan che era stato particolarmente apprezzato, e che ora è quindi già alle spalle, col Napoli 2023/24 che ha voltato pagina, iniziando ad impaginare quello che sarà il prossimo capitolo della storia del club.

Gli azzurri lavorano quindi a testa bassa e con la consapevolezza di dover provare a difendere un titolo tanto meritato quanto atteso nel tempo.