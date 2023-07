Sinner, ora è arrivato il momento: lo ha annunciato poco fa

Momento importante per Jannik Sinner: il tennista ha annunciato la sua scelta definitiva, adesso non ci sono più dubbi.

Wimbledon 2023 è terminato da poco, ma gli appassionati di tennis sono già in astinenza. Tutti vorrebbero continuare a vivere le emozioni di uno Slam dal fascino straordinario, e molti vorrebbero ancora vedere in campo i propri beniamini, come Jannik Sinner.

Dopo le grandi fatiche londinesi, però, c’è bisogno di staccare la spina. Il momento è arrivato. Lo ha a lungo rimandato, ma il grande risultato ottenuto sui campi dell’All England Club gliene dà la possibilità. Sinner ha fatto la sua scelta e l’ha annunciata ufficialmente sui propri account social, per evitare ogni tipo di equivoco.

Quanto sembrano lontane le critiche piovutegli addosso dopo la delusione al Roland Garros, con la sconfitta imprevedibile al secondo turno contro il mediocre tedesco Daniel Altmaier, un ko che aveva fatto presagire una crisi di risultati quasi irreversibile per il campione altoatesino. La semifinale di Wimbledon, al termine di un torneo di alto livello, ha cancellato completamente tutte le ombre che si erano addensate sul numero uno d’Italia.

Non c’è delusione per lui o per i suoi fan, nonostante la sconfitta contro Djokovic sia stata fin troppo perentoria. Tutti sono consapevoli che al momento Sinner è ancora un paio di gradini sotto al livello del serbo. Ma il nostro campione ha dalla sua l’età, e una voglia matta di crescere ed emergere del tutto. E per farlo ha bisogno di imparare a gestirsi sin da subito. Sorprende quindi fino a un certo punto una decisione clamorosa, comunicata ufficialmente subito dopo il grande cammino nel terzo Slam dell’anno.

Sinner di prende una pausa: l’annuncio del campione italiano su Instagram

Le due settimane londinesi sono state cariche di emozioni ma anche di fatica per Sinner. Dopo aver conquistato quasi aritmeticamente il pass per le ATP Finals di Torino, il numero uno d’Italia è pronto a godersi un periodo di riposo. Il suo programma è chiarissimo nella sua mente. Adesso non può far altro che staccare la spina, in attesa di riprendere la propria straordinaria stagione tra qualche settimana.

La domanda che tutti i suoi fan si stanno facendo in questi giorni è: quando potremo rivedere Sinner in campo? Salvo sorprese, dovremo attendere ancora un po’. “Adesso devo riposare, poi si volerà negli Stati Uniti“, ha dichiarato sui social il campione altoatesino, dando appuntamento dunque ai fan direttamente per i tornei estivi sul cemento.

Niente 250 e 500 di fine luglio. Salvo clamorosi colpi di scena, il suo rientro dovrebbe coincidere direttamente con il Masters 1000 di Toronto, in programma dal 7 al 13 agosto, cui farà seguito ovviamente anche Cincinnati (salvo clamorosi exploit canadesi). Quindi Jannik resterà fermo fino agli US Open, l’ultimo torneo dello Slam stagionale, altro appuntamento fondamentale di una stagione che ha ancora molto da dargli.

Insomma, per ora Jannik si godrà un po’ di riposo e tanto allenamento, per mettere benzina nelle gambe in vista dei tornei outdoor sul cemento americano, competizioni giocate spesso in condizioni molto difficili a livello climatico. Con la speranza che l’estate possa regalargli ancora nuove emozioni. E, perché no, anche quel primo titolo Masters 1000 che già gli è sfuggito due volte, l’ultima proprio negli States, a Miami, a inizio anno.