Scollatura vertiginosa: Annalisa lascia tutti senza fiato

By

La bellissima cantautrice lascia tutti a bocca aperta dopo l’ultimo scatto social: il dècolletè è da applausi

Uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che sta lasciando sempre più un segno indelebile nel cuore di milioni di fan. Annalisa, mai come adesso sulla cresta dell’onda, continua a far parlare per il suo grandissimo talento.

Cantautrice tra le più apprezzate nel panorama della musica in Italia, il web è letteralmente impazzito per lei. Ed il motivo, ancora una volta, è la serie di scatti che l’ex concorrente di Amici ha postato da settimane a questa parte sulle sue pagine social. La cantante di ‘Mon Amour’ è una bellezza che continua ad ammaliare proprio tutti.

Su Instagram ‘Nali’, suo nomignolo nonchè titolo del suo primissimo album, conta quasi 2 milioni di seguaci. Annalisa Scarrone, semplicemente nota come Annalisa, nasce a Carcare in provincia di Savona il 5 agosto 1985. Deve il suo grande successo alla partecipazione al talent show ‘Amici di Maria De Filippi’ che, ormai tredici anni fa, l’ha consacrata come uno dei talenti più promettenti della scena italiana.

Promesse che vengono, mese dopo mese, mantenuta alla talentuosa cantautrice ligure che nel 2010 arrivà seconda nel programma condotto dalla De Filippi. La sua crescita, fuori dalla scuola di Cinecittà, è stata tangibile. Ha inanellato una serie di importanti premi in ambito musicale – dai dischi di platino e d’oro a un ‘Wind Music Awards’ ed un ‘MTV Music Awards’.

Il suo tour estivo, che ha avuto fino ad ora grande successo, è partito da Rimini in concomitanza dello scorso ‘Tezenis Summer Festival’ e ha toccato diverse tappe importanti come quella di Roma. La più attesa, con il sold out già annunciato, è quella di Milano al Forum d’Assago.

Lato A da applausi: Annalisa è bollente

Insieme a Fedez e J-Ax ha portato al successo l’ultimo singolo ‘Disco Paradise’ che è già diventato il tormentone più cantato dell’estate. Il grande successo di Annalisa è però, innegabilmente, dovuto anche ad una bellezza fuori dal comune.

E, come detto, sui social la cantante ama mostrare il suo corpo da urlo con outfit che spesso e volentieri lasciano a bocca aperta i suoi numerosissimi ammiratori. Nella sua ultima intervista a ‘Vanity Fair’ per la quale ha posato in una serie di scatti davvero sexy, la bella Annalisa ha fatto girare la testa proprio a tutti.

Vestito nero cortissimo con uno strascico lunghissimo mentre ad attirare l’occhio dei fan è stato il lato A. Perchè la scollatura profondissima mostrata da Nali è davvero da applausi, sexy e sensuali come poche donne del mondo dello spettacolo pur senza mai cadere nella volgarità. L’ennesimo centro di un’artista – e donna – che non vuole proprio fermarsi più.