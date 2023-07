Si sblocca la trattativa per Zielinski: l’agente è arrivato a Dimaro e ha incontrato De Laurentiis. Resterà al Napoli o andrà alla Lazio?

Le nubi sul futuro di Piotr Zielinski potrebbero diradarsi da un momento all’altro. Sono ore decisive per il polacco.

Dopo aver rifiutato la ricchissima offerta dall’Arabia Saudita, il giocatore è di fronte a un bivio: rinnovare con il Napoli, accettando un ritocco verso il ribasso dell’ingaggio, o accettare la proposta della Lazio di Sarri, che vorrebbe renderlo l’erede di Milinkovic-Savic nel suo 4-3-3. Per il giocatore è tempo di scelte, e anche per questo a Dimaro è arrivato il suo agente, per un colloquio probabilmente decisivo con il presidente De Laurentiis.

Giusto pensare all’erede di Kim, inevitabile lavorare sul rinnovo di Osimhen, ma la questione Zielinski resta assolutamente prioritaria per il Napoli. Perché il polacco è da anni un pilastro della squadra, un titolarissimo, e perderlo a zero sarebbe un danno rilevante a livello economico per la società.

Ancor peggio sarebbe però lasciarlo partire, magari per mandarlo a una diretta concorrente, considerando che il polacco sembra essere arrivato adesso al pieno della maturità e che sostituirlo non sarebbe facile per un club come il Napoli, dalle grandi disponibilità economiche ma dal tetto salariale limitante.

Per questo motivo trovare una soluzione in tempi rapidi diventa di fondamentale importanza per il club azzurro. E De Laurentiis da questo punto di vista sembrerebbe avere le idee chiarissime, complice una volontà dello stesso giocatore che ormai da settimane sembra trasparente e limpida, priva di ambiguità.

De Laurentiis incontra l’agente di Zielinski: deciso il futuro del polacco

Non è un segreto che la Lazio stia da settimane chiedendo al Napoli il centrocampista ex Empoli. Una prima offerta sarebbe arrivata e respinta al mittente. Lotito si sarebbe spinto fino ai 15 milioni. Troppo pochi per ADL, che ne chiede almeno il doppio. A queste condizione, sbloccare l’affare è sostanzialmente impossibile, nonostante da Roma continuino a spingere per un trasferimento che oggi appare pura utopia per i biancocelesti.

E anche lo stesso incontro del presidente azzurro con il suo agente, Bartolomej Bolek, sembra andare in direzione di una sua permanenza, piuttosto che di una sua cessione. Per settimane si è raccontato di una volontà da parte del club di vendere il calciatore, ormai vicino ai 30 anni e probabilmente in questo momento monetizzabile al massimo per il club azzurro.

Evidentemente però qualcosa è cambiato negli ultimi giorni nel mood di De Laurentiis. Magari su consiglio di Meluso e Garcia, o forse dopo aver fatto meglio i conti di quanto potrebbe costare la ricerca di un sostituto all’altezza del polacco, alla fine il presidente avrebbe deciso di aprire nuovamente all’ipotesi rinnovo, quella desiderata dal calciatore.

Ovviamente, però, alle sue condizioni. Sul nuovo ingaggio, infatti, il patron non transige: i 4,8 milioni attualmente percepiti dal polacco sono assolutamente fuori mercato. Con il nuovo accordo si potrà spalmare il suo compenso attraverso un prolungamento a 2,5 milioni, massimo 3, considerando qualche bonus, ma senza superare questa soglia.

I margini di manovra sono pochi per l’agente, e la sensazione è che ormai Zielu e il suo entourage siano quasi di fronte a un aut aut. Prendere o lasciare. Il futuro si scrive in questi giorni. E tutta Napoli spera fortemente che possa essere un futuro ancora azzurro per Piotr, uno dei talenti più importanti della rosa campione d’Italia e uno dei pochi ad aver dimostrato, negli ultimi anni, un reale attaccamento alla maglia.