Hamilton spiazza tutti, la decisione adesso è definitiva

C’è una novità importante per l’inglese Lewis Hamilton, una svolta sul futuro in Formula 1 del sette volte campione del mondo.

Il pilota ha il contratto in scadenza proprio nel 2023, e le voci di mercato continuano a farsi sempre più insistente. Ha scelto quale sarà la prossima scuderia, concluderà la sua carriera in Formula 1 in maniera del tutto inaspettata.

La lotta del mondiale lo ha tagliato presto fuori, vorrà quanto meno essere il primo pilota fra quelli con una macchina normale. Lewis Hamilton non ha tenuto il passo dell’attuale campione del mondo, Max Verstappen è insuperabile almeno in questo periodo storico.

Il pilota inglese non demorde, vuole tornare alla vittoria e per farlo vorrà essere ancora più ambizioso. Non è un caso come freme per il futuro, ricordando come il suo contratto scada proprio nel 2023 e con la Mercedes ci sono state spesso delle frecciate importanti per capire le sue intenzioni future.

Hamilton spiazza tutti, dove guiderà

Il destino del pilota inglese, a 37 anni, è ancora da definire. Non vince una gara dall’ottobre del 2021 e in molti casi ha imputato proprio alla sua macchina una scarsa competitività in pista. Fattori che sono stati una base per il mercato, non è un caso come la voce di Lewis Hamilton alla Ferrari sia stata anche molto concreta nel recente passato. C’è però una svolta, come riporta Formula1 Passion sta arrivando l’accordo: Hamilton rinnoverà con la Mercedes, una sorpresa per molti.

Il pilota inglese, nella conferenza prima del Gran Premio d’Ungheria, ha svelato come manca poco per il sì. Ha dichiarato come i suoi avvocati siano all’opera per definire i dettagli con il team e prossimamente ci sarà l’annuncio ufficiale che confermerà l’inglese al suo posto. Resterà da capire se sarà ancora primo pilota nel futuro, ma con ogni probabilità l’inglese guadagnerà qualcosa in meno e potrebbe anche avere un’opzione per entrare nel team una volta smessi i panni del pilota.

Il futuro di Hamilton, da questo punto di vista, rimane ancora un mistero, dopo la fine della sua avventura in Formula 1 in molti pronosticano una vita all’insegna delle battaglie civili. Il pilota è sempre stato molto solidale e ha abbracciato diverse cause, è uno dei pochi che potrebbe permettersi di farlo a tempo pieno, non avendo nessun problema di tipo economico. Riuscendo anche a coinvolgere anche amici di fama mondiale, come Shakira, nonché altri colleghi nel mondo motoristico.