Napoli: ADL scatenato, arriva il colpo Scudetto

Il Napoli è ormai prossimo a completare diversi acquisti di calciomercato in entrata e un colpo Scudetto sembra essere vicino.

Rudi Garcia è al lavoro per portare il Napoli al livello dello scorso anno, ma per farlo ha assolutamente bisogno di rinforzi in diversi ruoli. Gli obiettivi sono assolutamente chiari e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Napoli segue da vicino un calciatore e ADL potrebbe regalare un colpo importante anche in chiave Scudetto. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare ala fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo in arrivo, ADL ci pensa

Il Napoli non ha nessuna intenzione di fare nessun passo indietro sul livello della rosa e per questo motivo De Laurentiis sta cercando di individuare i giusti colpi per cercare di dare a Rudi Garcia una rosa assolutamente competitiva per poter ambire a traguardi molto simili a quelli dello scorso anno. Naturalmente non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire chi alla fine riuscirà a piazzare un colpo simile.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan è vantaggio nella corsa a Zaniolo, ma il Napoli non molla questa pista di calciomercato e ADL potrebbe decidere di affondare il colpo soprattutto in caso di partenza di Zaniolo. I ragionamenti sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Stiamo parlando di un calciatore che ha una clausola rescissoria molto bassa e soprattutto voglia di ritornare in Serie A dopo una esperienza al Galatasaray. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per capire meglio quale sarà il futuro di Zaniolo in ottica della prossima stagione.

Mercato Napoli: Zaniolo resta nel mirino

Zaniolo resta nel mirino del Napoli in questo calciomercato, ma i partenopei per il momento non sono in pole position. A lui, infatti, ci pensa anche il Milan e i rossoneri sembrano essere in vantaggio anche se la strada è assolutamente complicata considerando anche i diversi acquisti fatti in questa sessione.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine ci sarà o no il tanto atteso via libera oppure no.