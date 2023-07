Napoli, nome nuovo: idea ‘nazionale’ per l’attacco

Il Napoli continua a sondare il mercato, alla ricerca di possibili rinforzi per Garcia: spunta l’idea ‘nazionale’.

Non ha fretta il Napoli, intenzionato a prendersi tutto il tempo necessario per individuare i rinforzi ritenuti più adatti da regalare a Rudi Garcia.

La priorità consisterà nel prendere un adeguato sostituto di Kim Min-jae, trasferitosi al Bayern Monaco in cambio di 58 milioni: piace molto Max Kilman ma restano vive le strade che portano a Kevin Danso del Lens e a Ko Itakura di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Per il resto, si interverrà soltanto nel caso in cui qualche componente dell’attuale rosa decidesse di salutare la compagnia.

Diversi, in particolare, gli attaccanti che potrebbero andare via. È il caso, ad esempio, di Hirving Lozano impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. La dirigenza ha proposto cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite dal messicano (4.5 milioni netti) il quale ha deciso così di bloccare temporaneamente ogni contatto e valutare l’idea di trasferirsi altrove. Per lui si sono fatte avanti diverse società dell’Arabia Saudita le cui avance sono state rispedite al mittente dallo stesso esterno, che preferirebbe sbarcare in Premier League.

Tutto da scrivere, poi, il futuro di Matteo Politano finito nel mirino della Lazio che vorrebbe regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions. Le parti hanno iniziato ad interloquire ma le pretese economiche del presidente Aurelio De Laurentiis (20 milioni) hanno raffreddato l’interesse mostrato dai biancocelesti. Il Napoli resta in attesa di offerte ma intanto ha provveduto ad individuare elementi in grado di raccoglierne il testimone: Adama Traoré, svincolatosi dal Wolverhampton, rimane un’opzione concreta così come Domenico Berardi non del tutto convinto di proseguire al Sassuolo.

Napoli, idea ‘nazionale’ per Garcia

A sinistra, invece, tutto dipenderà dalle sorti di Alessio Zerbin poco utilizzato nella scorsa stagione da Luciano Spalletti: 10 apparizioni in campionato (191 minuti), 3 in Champions e una in Coppa Italia. Garcia lo valuterà nel corso del ritiro estivo ma intanto il Frosinone ha fatto sapere di essere molto interessato ad ingaggiarlo. A prendere il posto del classe 1999 nel ruolo di vice-Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere Wilfried Gnonto.

Il 19enne, in procinto di lasciare il Leeds dopo la retrocessione in Championship, piace all’Everton che ha messo sul piatto 18 milioni più 6 di bonus. Alla corsa, poi, si è iscritto pure l’Aston Villa. La concorrenza, quindi, non manca ma intanto il Napoli è comunque alla finestra. Garcia vuole giovani in rampa di lancio da valorizzare e far crescere con calma: Gnonto, in tal senso, rappresenta un profilo più che gradito.