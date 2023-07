Lesione ai legamenti: Napoli nei guai

By

Brutte notizie in Spagna, dove un big della Real Sociedad ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Un grave infortunio che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Napoli

C’è uno scudetto da difendere per il Napoli di Rudi Garcia, che ha l’arduo compito di replicare quanto di straordinario fatto dal predecessore Luciano Spalletti. Non sarà semplice anche perchè gli azzurri si preparano a cambiare volto in alcune zone del campo, e non solo.

Gli addii di Spalletti e Giuntoli, sostituiti da Garcia e Meluso, rappresentano già due tasselli importanti a cui va aggiunta la partenza di un pilastro difensivo come Kim. Occhio anche sul centrocampo dove Ndombele è stato rispedito al mittente, e dove anche Demme presto potrebbe salutare. In bilico ancora invece il destino di Piotr Zielinski, tra permanenza, rinnovo ed avances tra Italia ed estero.

Al netto di tutto il Napoli ha quindi bisogno di almeno un nuovo centrocampista di qualità, e da qualche tempo si parla anche dell’argentino Giovani Lo Celso, polivalente mancino dalle enormi capacità tecniche che ha giocato in prestito al Villarreal nell’ultima stagione. Il calciatore sudamericano è già tornato al Tottenham in attesa di conoscere il proprio futuro. Il patron degli Spurs, Levy, si conferma un osso duro e la richiesta non sembra inferiore ai 20 milioni di euro.

2 gol e 3 assist in 22 presenze di Liga quest’anno per Lo Celso che intanto si è messo a disposizione del Tottenham in questa calda estate.

Calciomercato Napoli, pericolo Real Sociedad per Lo Celso: infortunio grave in Spagna

Lo Celso, che piace anche a Betis ed Aston Villa, potrebbe però risultare una scelta interessante anche per un’altra big di Spagna, che di recente ha riscontrato un problema importante dal punto di vista fisico.

Si tratta della Real Sociedad, che ha strappato l’accesso alla prossima Champions League con un quarto posto in Liga in virtù dei 71 punti messi a referto. La compagine biancoblù di recente ha dovuto però registrare il grave infortunio del veterano David Silva che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Un problema non da poco considerando i tempi di recupero lunghissimi, l’età e l’importanza tecnica del mancino iberico.

La Sociedad è quindi a caccia di sostituti, ed oltre all’ex Real e Siviglia Isco, potrebbe pensare proprio a Lo Celso, che per caratteristiche ricorda lo stesso Silva. Il Napoli ha quindi una concorrente in più per l’argentino che attende il suo destino.