Stanno cacciando De Paul: torna subito in Serie A

L’ex Udinese non è più tra gli intoccabili dell’Atletico Madrid. Il centrocampista spinge per tornare in Italia.

Un Campione del Mondo che chiede di tornare a giocare in serie A. In una fase del mercato nella quale i petrodollari comandano senza dare via di uscita ai rivali, Rodrigo De Paul fa sapere di accettare con piacere l’inizio di una seconda avventura nel Belpaese.

A 29 compiuti il 24 maggio, con un contratto da 6,3 milioni lordi fino al 2026, con i Colchoneros il centrocampista non ha trovato la collocazione che si attendeva. Due gol e sette assist in 30 gare di Liga (1935′), non sono bastati al Cholo per ritenere l’interno di Sarandi un intoccabile. Calciatore che in Italia all’Udinese abbiamo visto in almeno tre ruoli, vertice basso e interno in una mediana tre e trequartista, De Paul paga probabilmente questa sua capacità di giocare in tante posizioni, senza essere uno specialista assoluto.

Arrivato in Italia nel 2016 dal Valencia per 10 milioni, rivenduto cinque anni dopo per 35 all’Atletico Madrid, il nazionale Albiceleste in Italia è finito nel mirino di un club che ambisce a tornare grande.

De Paul è sul mercato: la Juventus in prima fila

Il centrocampista di Simeone al Mondiale vinto in Qatar è stato uno dei protagonisti. Lionel Scaloni l’ha sempre schierato titolare, facendolo uscire al 66′ con l’Olanda, al 74′ con la Croazia e al 102′ in finale con la Francia. Come riporta fichajes.net, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di cedere alcuni suoi giocatori, tra questi ci sarebbe appunto l’ex bianconero.

De Paul a livello fisico è una garanzia, osservando le sue presenze nelle leghe alle quali ha partecipato, limitandoci ai campionati, leggiamo: 30 gare nell’ultima stagione; 36 in ognuna delle due precedenti; 34 nel 2019-2020; rispettivamente 36, 37 e 34 nei primi tre anni nel club di Pozzo.

Capace di effettuare le due fasi con estrema efficacia, seppure non è un cecchino essendo nove il massimo delle reti segnate in campionato (2018-2019 e 2020-2021 con l’Udinese), in Italia c’è un allenatore che ha sempre apprezzato il centrocampista sudamericano: Massimiliano Allegri. Con l’addio a Paredes, Rabiot che ha firmato per un solo anno e Paul Pogba che stenta a tornare quello vero, De Paul sarebbe un profilo perfetto per la prima Juve targata Giuntoli.

Secondo la fonte spagnola, l’Atletico Madrid a breve deciderà chi sacrificare, in lista oltre all’argentino anche Carrasco, Morata o Saúl. Considerati i due anni di ammortamento del costo del cartellino, De Paul potrebbe essere ceduto per un cifra non superiore ai 30 milioni, con un ingaggio alla portata della Continassa. Se a Torino cedessero uno tra Zakaria, Pogba e McKennie, allora partirebbe l’assalto al centrocampista che tanto bene ha fatto alla Dacia Arena. Sperando che qualche arabo non decida di aprire il valigione, ma questa sarebbe un’altra storia.