Kim, le prime parole al Bayern lasciano di sasso

Anche questa estate è arrivato un grande addio nella rosa del Napoli. Dopo solo una stagione Kim Min-jae ha salutato per accasarsi al Bayern Monaco. Il messaggio non è passato inosservato

Appena un anno fa il Napoli salutava Kalidou Koulibaly accogliendo il coreano Kim Min-Jae come sostituto tra i dubbi generali e tanta curiosità. Una manciata di partite sono però bastate all’ex Fenerbahce per convincere ambiente e tifosi della bontà della decisione di Giuntoli e soci che hanno scovato un difensore già prontissimo e di altissimo profilo.

Sotto la guida di Spalletti il sudcoreano è divenuto un pilastro insostituibile capace di non far rimpiangere il suo illustre predecessore alzando persino il rendimento complessivo del reparto. Kim ha quindi vinto lo scudetto al primo tentativo, portando a casa anche il premio di miglior difensore del campionato di Serie A.

Un riconoscimento che fa ben capire il valore espresso in campo a suon di prestazioni dal ragazzo classe 1996 che ha inevitabilmente attirato poi l’attenzione di diverse big in ottica mercato. La sessione estiva non ha quindi dovuto attendere molto prima che qualcuno pagasse l’importo della clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto con il Napoli.

Da ormai una manciata di giorni Kim Min-Jae è infatti un calciatore del Bayern Monaco, club storico che ha deciso di puntare sulla forza e sul pragmatismo dell’ex azzurro per completare un reparto che già vanta nomi come Upamecano e de Ligt. Un colpo da novanta per i bavaresi che lo hanno accolto subito positivamente.

Napoli, Kim non dimentica gli azzurri: il messaggio alla presentazione col Bayern Monaco

Kim ha quindi voluto salutare con uno splendido messaggio via social i tifosi del Napoli che lo avevano accolto e sostenuto nella splendida annata dello scudetto. Un pensiero quello rivolto al mondo partenopeo che non si è fatto attendere neanche nel giorno della presentazione con il Bayern.

Presentandosi in Baviera Kim ha infatti voluto dedicare ancora un pensiero al Napoli: “Per me è stata fantastica, abbiamo riportato il tricolore a Napoli dopo 33 anni e il merito è stato di tutti. I tifosi sono stati straordinari e li porterò sempre nel cuore”.

Kim ha quindi ricordato con emozione la vittoria dello scudetto e si prepara ad affrontare la sua nuova avventura in quel di Monaco di Baviera. “Voglio essere subito un leader” ha spiegato Min-Jae che ha tutta l’intenzione di replicare quanto di buono fatto in azzurro anche in Germania.