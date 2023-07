Bernardeschi torna in Serie A: si è offerto alla rivale

Federico Bernardeschi vuole tornare al più presto in Serie A e si è già offerto alla rivale della Juventus: i dettagli

Bernardeschi gioca attualmente nei Toronto FC, anche se le cose per lui non stanno andando benissimo. Ci sono delle faccende da risolvere, spaccature nello spogliatoio con una rivolta nei confronti dell’allenatore guidata dall’ex Juventus e da Lorenzo Insigne.

L’ideale, per il club canadese, sarebbe quello di dire addio ai rivoltosi per ripartire con un nuovo ciclo, visto che i risultati non stanno arrivando. Il punto è che non è semplice prelevare Bernardeschi da Toronto visto il suo ingaggio molto alto. Ma il suo desiderio è quello di rientrare assolutamente in Italia.

Bernardeschi è stato cercato dal Bologna, ma il suo profilo non sembra ben voluto da Thiago Motta. L’allenatore rossoblù vorrebbe dei giocatori in grado di mettere la squadra davanti al singolo, cosa che con l’ex Juventus non avverrebbe. Tuttavia, il suo desiderio di tornare in Serie A è talmente forte che si è offerto al Napoli.

Prima di andare in MLS, Bernardeschi è stato molto vicino al Napoli. Un incontro tra il giocatore e De Laurentiis, però, non convinse le parti a sottoscrivere un accordo. L’esterno offensivo avrebbe giocato sulla destra, nel suo ruolo naturale.

L’ex Juve Bernardeschi si offre al Napoli

Secondo quanto riferito da Il Mattino, se arrivasse un’offerta importante per Lozano che porterebbe alla cessione, il Napoli può sostituirlo con Federico Bernardeschi. L’ex attaccante della Juventus si è offerto al club partenopeo. I ‘rivali’ con il quale Berna ha anche giocato contro nelle sfide Scudetto degli anni scorsi.

Non è ancora dato sapere quale sarà la risposta del Napoli a questa proposta. Anche perché l’uscita dai radar del calcio europeo di Bernardeschi pone De Laurentiis e il resto della dirigenza con un interrogativo: se, effettivamente, l’esterno ex Juve sia utile o meno alla causa partenopea.

Quel che è certo è che il Napoli, qualora Lozano dovesse andar via quest’estate, dovrà scegliere il suo sostituto. L’ideale per Rudi Garcia è prendere un giocatore di pari livello a Kvaratskhelia e Osimhen, per portare in azzurro un nuovo trio delle meraviglie.

Non sarà semplice, servirà il grande lavoro di Micheli e Mantovani per scovare un altro big a poco prezzo. E in più c’è la questione ingaggio a rendere difficile l’affare Bernardeschi: il tetto massimo di De Laurentiis è fissato a 3,5 milioni di euro annui. Di meno rispetto a quanto il giocatore percepisce a Toronto.