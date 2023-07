Doppio addio: salutano subito Napoli

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia prepara l’inizio della stagione e, tra una sgambata e l’altra, presidente e dirigenza monitorano le occasioni di mercato sia in entrata che in uscita.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la compagine partenopea potrebbe salutare due calciatori a stretto giro di posta: per loro si aprono le porte di un altro club di Serie A.

In questa primissima fase di allenamenti il nuovo tecnico Rudi Garcia, scelto da Aurelio De Laurentiis per rimpiazzare Luciano Spalletti, sta valutando i calciatori a disposizione per poter dare, in un secondo momento, le indicazioni per il mercato al nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, proveniente dallo Spezia e chiamato a non far rimpiangere Giuntoli, nuovo ds della Juventus.

Doppio colpo in Serie A: il Napoli saluta altri due calciatori

Dopo una stagione in cui la squadra azzurra è stata la grande sorpresa del campionato, in grado di sbaragliare squadre che sulla carta sembravano superiori, in questo nuovo campionato tutti i riflettori saranno puntati sui partenopei. Il club di ADL, però, non intende lasciarsi sopraffare e promette battaglia per difendere il titolo conquistato con Spalletti.

Giocoforza la rosa partenopea ha subito degli stravolgimenti, su tutte la dolorosa ma remunerativa cessione di Min-jae Kim al Bayern Monaco. Il centrale sudcoreano, però, non sarà l’unico a lasciare Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, altri due calciatori sono destinati a lasciare lo Stadio Maradona prima ancora di vestire la maglia azzurra. Il primo è Elia Caprile, portiere messosi in mostra con la maglia del Bari.

Come confermato dal CdS, il portiere ex Leeds United è vicinissimo alla firma con il Napoli ma non è prevista una sua permanenza in Campania. I partenopei, infatti, hanno già raggiunto un accordo con l’Empoli per il prestito di Caprile che così potrà misurarsi per la prima volta con la Serie A. Lo stesso percorso dell’estremo difensore potrebbe essere fatto da un altro calciatore proveniente dal Bari: Walid Cheddira.

Nell’ultima annata l’attaccante marocchino ha letteralmente trascinato i Galletti fino alla finale play off, dove il sogno Serie A è svanito per mano del Cagliari. Nonostante il Bari non sia riuscito nel salto di categoria, però, Cheddira ha ben impressionato e, per questo, il Napoli vorrebbe prelevarlo e girare anche lui in prestito ai toscani per fargli accumulare minuti ed esperienza in Serie A. L’asse tra Bari e Napoli s’infiamma, con l’Empoli spettatore interessato degli sviluppi.