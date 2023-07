Il Napoli manda ko il Barcellona: affare a centrocampo

By

Il Napoli prepara un altro colpo di calciomercato estivo: si prova lo sgambetto al Barcellona per un obiettivo a centrocampo

Il calciomercato sta entrando nel vivo, e anche il Napoli campione d’Italia in carica inizia a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Rudi Garcia e provare a confermare la vittoria del campionato arrivata nella scorsa stagione.

Dopo aver definito il ritorno di Pierluigi Gollini, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta per ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle di Alex Meret, e aver quasi chiuso per l’acquisto dall’Hellas Verona di Marco Davide Faraoni, che dovrebbe essere il sostituto del capitano Giovanni Di Lorenzo, gli azzurri sarebbero vicini alla definizione di un terzo acquisto, per il quale potrebbero beffare addirittura il Barcellona.

Napoli, assalto a Lo Celso: si prova lo sgambetto al Barcellona

Si tratterebbe di Giovani Lo Celso, centrocampista argentino in forza al Tottenham che gli azzurri starebbero monitorando da tempo per rinforzare il reparto. Dopo aver deciso di non riscattare Tanguy Ndombélé, infatti, gli azzurri potrebbero perdere anche Diego Demme, che sembra ormai fuori dai piani anche se il tecnico francese vorrebbe valutarlo personalmente, e Piotr Zieliński, il cui contratto scade nel 2024 e che, senza rinnovo al ribasso, probabilmente lascerà il capoluogo campano.

L’ex Rosario Central potrebbe essere proprio il sostituto del polacco, data la sua attitudine prettamente offensiva, la sua tecnica, la velocità e la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. È inoltre un ottimo uomo assist, in grado di servire sempre i compagni nel modo migliore e con i tempi giusti. La sua esperienza in Inghilterra non è stata tra le migliori, anche a causa del momento poco fortunato (che a dire il vero dura da qualche anno) degli Spurs, ma le qualità del giocatore sono fuori da ogni dubbio.

La sua versatilità gli permette di giocare, oltre che da mezzala e da trequartista, anche da seconda punta, falso nueve o esterno d’attacco, ruolo che in particolare per gli azzurri sembra essere una priorità, vista la possibile partenza anche di Hirving Lozano. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, che potrebbe essere più che un affare viste le qualità del ragazzo, che non sembra essere intenzionato a restare sulla sponda biancoblu di Londra.

Su di lui, però, la concorrenza è tanta: oltre al Barcellona, che ha sempre un appeal particolare, anche se i blaugrana sembrano più che altro interessati ad ottenere il prestito di João Félix dall’Atlético Madrid, sarebbe forte su di lui l’interesse dell’Aston Villa, dove l’argentino ritroverebbe Unai Emery, con il quale ha lavorato durante il periodo in prestito al Villarreal.