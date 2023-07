Carolina Stramare, vestito minuscolo: tutto in vista

Vestito minuscolo per Carolina Stramare: l’abito mostra tutto ed i fan vanno completamente in delirio.

Vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2019, Carolina Stramare si è distinta tra il pubblico nostrano anche per la sua partecipazione nell’ultima edizione del programma Pechino Express.

Grande tifosa della Juventus, la modella è stata spesso al centro di voci che l’hanno accostata all’attaccante serbo Dusan Vlahovic prima e al difensore Christian Maldini poi, ma nessuna delle due relazioni è stata mai confermata ufficialmente. Inoltre, la Stramare non ha mai dato un peso importante a queste voci, preferendosi concentrare di più sulla propria carriera, non solo per quanto riguarda il suo ruolo da modella.

Oltre a lavorare nel campo della moda, infatti, Carolina è anche influencer ed ha stretto collaborazioni con brand importantissimi quali Tezenis, Alfa Romeo e Guess. In più, la modella è molto attiva via social, soprattutto attraverso il suo profilo Instagram dove inebria i fan con la sua bellezza senza pari. E nell’ultimo post, Carolina ha deciso di far impazzire i propri follower, indossando un vestito davvero minuscolo che ha messo in mostra gran parte del suo corpo.

Il vestito è minuscolo e la visione è un sogno: Carolina Stramare incanta tutti

Oltre che in TV, Carolina Stramare ha visto crescere la sua popolarità anche via social grazie ai suoi svariati profili, ma la modella è su Instagram che dà il meglio di sé. Seguita da 524 mila follower, Carolina regala spesso e volentieri scatti bollenti che lasciano senza fiato dove mostra tutto il suo fascino e la sua sensualità e l’ultimo post pubblicato è una conferma. La modella ha infatti deciso di incantare tutti indossando un vestito minuscolo dal quale si intravede quasi tutto il suo corpo, mandando i suoi follower completamente in delirio.

L’abito rosso indossato mette in evidenza in primis una scollatura davvero folgorante, così come folgorante è la perfezione delle sue gambe che sembrano di marmo e lasciate scoperte dal vestito per poter essere ammirate in tutto il loro splendore. La visione è davvero da sogno e Carolina da modella sembra diventare quasi una principessa ambita da tutti i suoi follower che hanno inondato la foto di like e commenti.

Il post ha superato quota 18 mila like in pochissimo tempo e sono stati molti i commenti positivi degli utenti, ancora una volta conquistati dalla bellezza quasi unica della modella che riesce sempre a far breccia nel loro cuore. Tra i commenti, inoltre, figurano anche quelli di alcuni utenti stranieri, simbolo di come la popolarità della Stramare stia continuando a crescere ed abbia anche varcato i confini nazionali.