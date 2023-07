All’Inter con lo scambio: che beffa per il Napoli

L’Inter sta riuscendo nell’impresa di anticipare il Napoli nella corsa a un preziosissimo giocatore: ecco cosa sta succedendo sul mercato.

Langue ancora, il mercato del Napoli nell’estate 2023. Almeno per quanto riguarda le operazioni in entrata, perché su quelle in uscita si è già visto partire una colonna come Kim Min-jae, passato per 50 milioni al Bayern Monaco. I mesi dopo lo scudetto hanno finora dato poche soddisfazioni ai tifosi partenopei, che ora rischiano di dover ingoiare un altro rospo. Pare infatti che l’Inter sia vicina a soffiare al club azzurro uno dei suoi obiettivi di più lungo corso.

La società nerazzurra è l’esatto opposto del Napoli, in questo mercato. Marotta e Ausilio stanno facendo fuoco e fiamme, e si sono già assicurati importanti colpi, da Marcus Thuram a Davide Frattesi, fino al più giovane Yann Bisseck in difesa. Ceduti Brozovic e Onana, l’Inter è ancora alla ricerca degli ultimi acquisti per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, e tra di essi ci sono due nuovi portieri, un altro difensori, un centrocampista e un attaccante.

Per i partenopei, invece, il mercato è stato improntato soprattutto al contenimento. Ovvero, cercare di tenere insieme una rosa eccezionale, che ha attirato l’interesse di tanti club europei importanti. Osimhen, che pareva destinato ad andarsene, ora pare invece quasi sicuro di restare. Per contro Spalletti e Giuntoli hanno lasciato il club, e potrebbero farlo ancora altri giocatori, come Lozano e Zielinski. Proprio per questo, De Laurentiis stava seguendo un rinforzo prezioso e in linea con il progetto tecnico di Rudi Garcia.

L’Inter anticipa il Napoli: l’erede di Zielinski va verso Milano

Al centro dei piani partenopei c’è Lazar Samardzic, il 21enne centrocampista serbo dell’Udinese, reduce da un’annata da 5 gol e 4 assist in Serie A. Impostosi come uno dei migliori giovani emergenti del nostro campionato, Samardzic è da tempo seguito dal Napoli, che in lui vedrebbe l’erede ideale di Zielinski. Il polacco va infatti in scadenza nel 2024 e non pare intenzionato a rinnovare entro i limiti del tetto salariale voluto da De Laurentiis. Perciò, l’idea è di cederlo già nei prossimi mesi.

Ma nella trattativa per arrivare all’ex gioiello del RB Lipsia si è intromessa l’Inter, che dopo Frattesi è alla ricerca di un altro rinforzo in mediana, visto l’addio di Brozovic. Samardzic è il profilo individuato da Marotta, che vorrebbe proporre all’Udinese uno scambio col giovane Fabbian, rivelazione dell’ultimo campionato di Serie B. Nulla è ancora deciso, ma l’idea troverebbe il gradimento del club friulano, mettendo i nerazzurri davanti al Napoli nella corsa al serbo.