Insigne di nuovo in Serie A, la destinazione è impensabile

Potrebbe durare solamente una stagione l’avventura di Lorenzo Insigne in Canada, c’è una big italiana che punta decisamente sulla sua voglia di riscatto.

L’ex capitano del Napoli tornerà in Serie A, c’è il treno di Euro2024 da prendere e per essere valutato da Roberto Mancini servirà convincere con buone giocate il commissario tecnico nel campionato italiano.

Il calciomercato impazza nella sua fase centrale, nonostante la partenza di tanti campioni è ancora uno dei tornei più ambiti. I ritorni, poi, sono spesso al centro dell’attenzione, soprattutto coinvolgendo quanti hanno un po’ fatto la storia recente della Serie A.

Fra questi c’è un posto sicuramente per Lorenzo Insigne, per una decina d’anni in forza al Napoli e poi emigrato, senza troppa fortuna in MLS. Il Toronto non ha spiccato il volo, ora c’è l’intenzione di tornare in Italia, per agguantare meglio la Nazionale (tornerebbe dopo l’ultima gara, quella “tragica” contro la Macedonia) ma anche per dimostrare di essere ancora un top player.

Insigne in Italia, nuova big per lui

L’ex capitano del Napoli ha visto lo scudetto della sua squadra del cuore da lontano, ha gioito da tifoso e non da protagonista in campo. Nella prossima stagione, come riporta SpazioNapoli, potrebbe proprio affrontare i neo campioni di Italia, c’è una pista che comincia a riscaldarsi per il suo ritorno in Italia. Una squadra sta mostrando le sue ambizioni, il ritorno del campano in Serie A servirà a rinforzare la base già ottimo: Lorenzo Insigne alla Fiorentina, l’ipotesi sta salendo.

L’attaccante esterno sarebbe l’ideale per il 4-3-3 di Italiano, che vorrà gente con maggiore qualità un po’ in tutti i reparti. C’è un grande movimento in casa viola, arrivano quanti sono alla ricerca di riscatto e con gare importanti giocate in Champions come Arthur, così come Insigne che con il Napoli ha accumulato anche tanta esperienza in campo europeo, e potrebbe aumentare decisamente la qualità di un attacco spesso discontinuo nel corso del tempo.

Insigne a Firenze, una trattativa che può prendere il volo, i viola possono investire sia in prestito (coprendo buona parte dell’ingaggio) nonché a titolo definitivo. Un affare che potrebbe legarsi all’eventuale partenza di Nico Gonzalez, l’argentino ha tante richieste e con una grande offerta lascerà Firenze. Meglio cautelarsi prima, pescando direttamente sull’usato sicuro, un calciatore come Insigne con 337 gare in Serie A e 97 gol realizzati.