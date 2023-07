Calciomercato Napoli, colpo in difesa: spunta il nome a sorpresa

Il Napoli è alla ricerca di un valido centrale difensivo. Rudi Garcia ha richiamato a gran voce l’attenzione di De Laurentiis: colpo in difesa

Il 12 agosto il numero uno della società partenopea ha rivelato che dirà quali saranno gli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Tutto dipenderà dalla sessione estiva di calciomercato puntellando e blindando i propri gioielli. Se ci riuscirà, la compagine guidata da Rudi Garcia potrà confermarsi ad alti livelli anche in campo internazionale provando a far sognare i tifosi azzurri per la Champions League.

Il Napoli vuole confermarsi su grandi livelli dopo il trionfo dello Scudetto. Finora non è arrivato alcun rinforzo in casa partenopea, ma il presidente De Laurentiis si è soffermato sui rinnovi contrattuali. Pochi giorni fa è arrivato quello di capitano Di Lorenzo, seguito a breve da quello di Mario Rui. Successivamente c’è da monitorare attentamente la questione dell’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, che fa gola ai migliori club europei.

Calciomercato Napoli, urge un difensore: chiusura immediata

La priorità resta il colpo in difesa per innalzare il tasso tecnico della retroguardia a disposizione dell’allenatore francese. L’addio di Kim Min Jae è stato così duro da digerire dai tifosi partenopei, che si aspettano ora un nuovo regalo dal presidente De Laurentiis che ha saputo lavorare alla grande per trovare sostituti all’altezza della situazione.

Come svelato da Il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe regalare un nuovo centrale difensivo a Rudi Garcia. Il tempo stringe, ma il presidente De Laurentiis ha sempre predicato calma. Nelle ultime ore è uscito un nuovo profilo a sorpresa per rinforzare il reparto arretrato dell’allenatore francese: si tratta del centrale inglese di origini nigeriana, Tosin Adarabioyo, che ha compiuto 25 anni. Al momento ci sarebbero valutazioni importanti sul suo conto per chiudere l’affare il prima possibile.

Dopo l’addio di Kim Min Jae, passato al Bayern Monaco mettendo a segno una plusvalenza da urlo, la società partenopea vorrebbe così regalare un rinforzo importante. Al momento in rosa a Dimaro ci sono Rrahmani, Ostigard e l’esperto Juan Jesus più il giovane Obaretin. Urge un innesto di qualità per provare così ad allestire una rosa competitiva: tanti profili sondati dal presidente De Laurentiis con Danso in cima alla lista. Un affare decisivo in vista delle prossime ore per chiudere ogni tipo di discorso per la difesa partenopea.