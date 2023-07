Osimhen al posto di Mbappé: De Laurentiis ha chiuso per l’erede

Il PSG fa sul serio per avere Osimhen al posto di Mbappé, ma allo stesso tempo Aurelio De Luarentiis avrebbe già chiuso per l’erede della punta nigeriana…

Continuano frenetici i movimenti di calciomercato, dove basterebbe un affare andato in porto a scatenare la girandola di trasferimenti, ecco cosa sta accadendo in queste ore ed i possibili scenari nei prossimi giorni.

Si è ormai entrati nella fase calda della sessione estiva di mercato, se sino ad ora a recitare la parte dei padroni sono state le squadre inglesi e le sirene arabe, la squadra più blasonata prova a scuotersi con un colpo da urlo.

Stiamo parlando infatti del Real Madrid, i madrileni e Kylian Mbappè sarebbero infatti pronti a legarsi dopo un lungo flirt durato diverse stagioni. L’esclusione dell’attaccante dalla tournèe in Giappone, dove il PSG incontrerà anche l’Inter, è stato un chiaro segnale del suo addio alla squadra parigina.

200 milioni per Osimhen: De Laurentiis ha già chiuso per l’erede

Già nelle precedenti settimane, i francesi erano intenzionati alla cessione illustre per evitare di perderlo a zero. Ora la rottura tra Mbappé ed il PSG appare cosa fatta e la cessione potrebbe arrivare molto presto.

A quel punto, il PSG avrebbe individuato in Victor Osimhen il suo sostituto nel ruolo di punta. Motivo per il quale si andrebbe a scatenare la girandola di attaccanti, con il Napoli a sua volta costretta a richiedere il centravanti per non far rimanere scoperto il reparto avanzato a disposizione di Rudi Garcia.

Secondo quanto trapelato dal sito CalciomercatoNapoli24.it, in caso di offerta monstre per il nigeriano, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a farlo partire, si tratterebbe di una cifra record vicina ai 200 milioni di euro. Incassata la somma, lo stesso presidente degli azzurri avrebbe individuato in Beto il suo sostituto.

Qualora dovesse partire Victor Osimhen, l’obiettivo principale per il Napoli diventerebbe Norberto Betuncal, in arte Beto: coetaneo dell’ultimo capocannoniere di Serie A, il portoghese ha disputato le ultime due stagioni all’Udinese. Squadra con la quale ha disputato 60 incontri ufficiali e realizzato 21 reti. Molto dipenderà da cosa accadrà con Mbappé, in modo tale da innescare i successivi movimenti di mercato, alla fine di questo mese di luglio potrebbero esserci diverse novità a riguardo.