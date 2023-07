Spalletti alla Juventus a gennaio, rivelazione shock

Continua a far parlare la possibilità di vedere Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus nel corso di questa stagione, al fianco di Cristiano Giuntoli.

Il tecnico toscano ha lasciato il Napoli dopo una stagione trionfale, culminata con la vittoria del terzo scudetto della storia del club partenopeo.

Luciano Spalletti dopo l’ultima stagione è diventato l’idolo di Napoli, con un lavoro molto importante portato a termine. Dopo un calciomercato estivo che sembrava aver indebolito la squadra è riuscito a trovare la quadra con i suoi ragazzi dominando in lungo e in largo la nostra Serie A. Il rammarico rimane, ovviamente, per la Champions League per l’uscita ai quarti di finale con il Milan in una parte di tabellone che sembrava favorevole.

Juventus, se salta Allegri opzione Spalletti?

La Juventus è un cantiere aperto in questa parte di calciomercato, con poche certezze sia in entrata che in uscita.

Una delle poche cose sicure sulla prossima stagione bianconera, però, sembra essere la permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri. E’ stato lo stesso Cristiano Giuntoli, nuovo dirigente, nel corso della conferenza stampa di presentazione a confermare il tecnico toscano. L’ex Napoli, infatti, ha fortemente elogiato Massimiliano Allegri per la gestione della squadra, e della società, nella scorsa stagione dove i problemi extra campo potevano essere ancora più impattanti sul campo.

Si era parlato di un’offerta importante dall’Arabia Saudita per l’allenatore della Juventus, ma sembra che non abbia ponderato questa possibilità, volendo ricostruire da zero la squadra bianconera. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, però, alle spalle di Massimiliano Allegri rimarrebbe al momento la figura di Luciano Spalletti. L’ex Napoli dopo lo Scudetto ha dato l’addio dicendo di volersi riposare ma nelle interviste non ha mai parlato di un intero anno sabbatico.

L’uomo di Certaldo, quindi, potrebbe essere pronto a subentrare in corso dopo l’esonero di qualche tecnico nel panorama calcistico. Le indiscrezioni lo danno sempre in orbita Juventus, come detto, ovviamente favorito dalla presenza nella dirigenza di Cristiano Giuntoli, uomo che al suo fianco ha riportato Napoli in cima all’Italia calcistica dopo più di trent’anno. Al momento, come già detto più volte, si tratta semplicemente di voci di mercato, anche perché i bianconeri vogliono iniziare il loro nuovo progetto con Max Allegri.