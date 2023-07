Mister 80 milioni in Italia: Juve-Napoli è già iniziata

Un colpo da 80 milioni di euro. Sfida tra Napoli e Juventus, e c’è anche un retroscena che riguarda il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il calciomercato è cominciato da qualche settimana. Molte trattative interessanti sono entrate nel vivo, altre si sono concluse portando anche a dei risvolti assolutamente inaspettati.

E ci aspetta ancora più di un mese prima di capire concretamente come andranno delineandosi le rose delle squadra di Serie A. Il Napoli, dal canto suo, ha già dovuto salutare uno dei protagonisti della volata Scudetto.

Kim Min-Jae è diventato negli scorsi giorni un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il tutto era nell’aria già da diverso tempo, e cosi i tifosi non hanno potuto far altro che prendere atto dei saluti del giocatore coreano, diventato in brevissimo tempo un vero e proprio beniamino della piazza partenopea. Nulla da fare, però, sulla possibile permanenza dell’ex giocatore del Fenerbahce all’ombra del Vesuvio.

Adesso la squadra azzurra è chiamata ovviamente a trovare un altro difensore che possa prendere il posto di Kim e nelle prossime settimane il tutto dovrà essere delineato dalla squadra dirigenziale del presidente Aurelio De Laurentiis. Senza dimenticare, però, che il mercato in uscita non è ovviamente chiuso e potrebbero esserci ulteriori sorprese.

Napoli, sfida alla Juve? Spunta il nome dalla Premier

In queste ore c’è un giocatore molto interessante della Premier che pare possa lasciare la sua squadra, e tra le opzioni ci sarebbe proprio il Napoli. Stiamo parlando di Harry Maguire, difensore del Manchester United che pare non godere più della fiducia smisurata della piazza e del club stesso. Insomma, l’addio è preso in considerazione e, come riportato anche dal portale ’90min.com’, il Napoli sarebbe un’opzione plausibile.

Il Napoli come la Juventus, va detto, visto che entrambe le squadre sono alla ricerca di un difensore. Certo, nel caso degli azzurri c’è un retroscena molto particolare che riguarda il presidente De Laurentiis e lo stesso Maguire.

Napoli, Maguire e quella battuta di De Laurentiis

Il patron dei partenopei, nel 2019, parlando proprio del difensore classe ’93 si lasciò andare ad una battuta che fece storcere il naso a molti in terra inglese. “C’è una competitività diversa tra i club inglesi e gli altri”, disse De Laurentiis ai microfoni di ‘ESPN’. “Maguire è stato pagato 93 milioni, io ne avrei spesi al massimo 30-35. Se lui costa così tanto, Koulibaly vale 250 milioni”, la frecciata del patron.

Insomma, parole che oggi potrebbero concretamente non rappresentare un problema che di fatto sono un precedente particolare tra lo stesso difensore ed il Napoli. Ad oggi, tra l’altro, l’operazione Maguire richiederebbe per un potenziale acquirente una cifra vicina agli 80 milioni di euro.