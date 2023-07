Inter, che lite con Inzaghi: la verità, ecco cos’è successo

L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato, ma è uscita a galla tutta la verità: ecco la lite con Simone Inzaghi, il motivo

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per accontentare l’allenatore dell’Inter in vista della prossima stagione. Tanti profili monitorati in questa prima parte di calciomercato con la volontà di chiudere subito i prossimi colpi per allestire una rosa competitiva fin da subito.

L’Inter cercherà così di arrivare a nuovi innesti di qualità, soprattutto a partire dalla porta dopo gli addii eccellenti di Onana ed Handanovic. Qualcosa cambierà subito con una rivoluzione totale per diversi reparti: in attacco dovrebbe arrivare un nuovo rinforzo di qualità. Simone Inzaghi sarebbe stato, inoltre, anche protagonista di una lite al termine della scorsa stagione. L’indiscrezione è venuta fuori soltanto pochi minuti fa con le dichiarazioni decisive di Seba Frey, che ha vestito tanti anni fa anche la maglia nerazzurra.

Inter, la rottura totale: ecco cos’è avvenuto con Simone Inzaghi

La dirigenza nerazzurra ha provato a chiudere a lungo Romelu Lukaku, ma l’attaccante belga sarebbe vicinissimo ad un nuovo progetto avvincente. Proprio negli ultimi ci sono state polemiche infinito intorno all’attaccante belga, ma cos’è successo precisamente? Ecco la verità svelata dall’ex portiere Seba Frey con le sue dichiarazioni davvero scoppiettanti.

Pochi minuti fa l’ex portiere di Inter e Parma, Sebastian Frey, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla compagine nerazzurra ai microfoni di TvPlay_Cmit: “Mi hanno riferito che c’è stato uno scontro tra Inzaghi e Lukaku prima della fine della stagione. Così l’attaccante belga non tornerà a Milano, ma Juventus e l’Arabia Saudita sono attualmente tra le sue due possibili destinazioni”.

Lo stesso Frey si è soffermato anche sul possibile nuovo portiere da prendere in casa nerazzurra: “Prenderei Trubin, ma sono urgenti due portieri da prendere subito”. La dirigenza dell’Inter cercherà così di chiudere i prossimi colpi tra i pali per consegnare la rosa definitiva a Simone Inzaghi, che sta alternando in questo periodo il giovane Stankovic e l’esperto Di Gennaro tornato in maglia nerazzurro dopo un lungo girovagare tra Serie C e B.

Infine, l’ex portiere dell’Inter ha consigliato Alvaro Morata per l’attacco dell’Inter visto che sarebbe quello più complementare più di Balogun e Wahi. Idee interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi, che vuole iniziare alla grande la prossima stagione.