Scollatura vertiginosa: Eleonora Incardona lascia senza fiato

Eleonora Incardona come sempre si fa notare con le sue curve da paura, la scollatura della showgirl e modella è un incanto

Nella stagione scorsa, Eleonora Incardona è stata una grandissima protagonista in tv e sui social, affermandosi in maniera definitiva come uno dei personaggi femminili di riferimento nel mondo dello spettacolo, conosciutissima dagli sportivi e non solo. E ora, è già tempo di ripartire per nuove avventure, senza fermarsi mai.

La splendida ragusana, classe 1991, da tempo è un volto noto per gli appassionati di calcio e non solo, presenziando ai principali appuntamenti sportivi e strappando applausi per fascino ed eleganza. Ne ha fatta di strada, l’ex cognata di Diletta Leotta, che oggi è una delle modelle più in vista, un volto televisivo e social di spicco e una presenza immancabile per tutti. Consacratasi in maniera definitiva grazie al ruolo di madrina del Giro d’Italia.

All’arrivo delle vacanze estive, naturalmente, c’era per lei bisogno di staccare un po’ la spina, cosa che ha fatto viaggiando molto, prima rilassandosi al fresco in Svizzera e poi godendosi il mare e il sole di Ibiza. Ora, la rivedremo presto a raccontarci la fase cruciale e più calda del calciomercato, ma non soltanto. Eleonora sta lavorando a nuovi progetti, di cui per ora non sappiamo molto, ma le anticipazioni sono più che sufficienti per attirare l’attenzione.

Eleonora Incardona, sorriso radioso che scioglie il cuore e curve da infarto: un lato A che accende i sensi

Tra gli ultimi post condivisi sul suo seguitissimo profilo Instagram, con un pubblico ormai vicino ai 900 mila followers, ce n’è uno che la ritrae in vari scatti in una giornata di lavoro in una torrida Milano. Immagini che non possono certo passare inosservate.

Eleonora si diverte con la troupe di lavoro e ci presenta un nuovo progetto a cui sta lavorando, di dettagli per capire di cosa si tratti non ce ne sono molti, ma inevitabilmente ci conquista con il suo fare solare e seducente. In particolare, nel primo scatto, un sorriso meraviglioso, che scioglie il cuore, e un abito aderente e scollato che fa risaltare la sua proverbiale scollatura. Una visione che manco a dirlo scatena i like e i commenti degli ammiratori a più non posso. Eleonora ci fa battere forte il cuore come al solito, l’estate si infiamma ancor di più grazie a lei.