Shock a Napoli, un Big fuori rosa: cosa sta succedendo

Colpo di scena tra le fila del Napoli, uno dei protagonisti del terzo Scudetto azzurro, arrivato con a guida di Luciano Spalletti, sembra aver rotto con l’ambiente.

Il calciatore dei partenopei è, infatti, finito fuori rosa dopo alcune incomprensioni con la società. Adesso il futuro è più che mai un’incognita e la cessione, al momento, sembra essere la via più percorribile.

Il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha iniziato il lavoro sul campo con i suoi calciatori per difendere il titolo conquistato nella stagione appena terminata. L’allenatore francese attende da Aurelio De Laurentiis e dal nuovo direttore sportivo, Mauro Meluso, i rinforzi adatti per poter affrontare il campionato: in caso di cessione, il top player dovrà essere rimpiazzato.

Problemi in casa Napoli: il big va fuori rosa in attesa di capire il futuro

Il Napoli campione d’Italia in carica è già al lavoro in vista dell’inizio di stagione. La squadra partenopea sarà chiamata a difendere il titolo conquistato dopo 33 anni, con avversarie sempre più agguerrite. Gli azzurri, infatti, non sono più una sorpresa ma una realtà forte e competitiva.

Per mantenere l’organico su alti livelli Rudi Garcia ha indicato alcuni profili al ds Meluso che avrà l’arduo compito di rimpiazzare Min-jae Kim trasferitosi al Bayern Monaco. Oltre al difensore ex Fenerbahce c’è un altro protagonista del Tricolore che potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Si tratta di Hirving Lozano, esterno offensivo messicano in forza agli azzurri dal 2019.

Lozano è stato uno dei protagonisti nelle rotazioni di Spalletti e nella stagione appena conclusasi ha messo a referto 41 presenze, 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Di recente, come riportato da Il Mattino, l’ex PSV Eindhoven è stato messo sul mercato a causa del contratto in scadenza nel 2024. Il messicano, infatti, sembra essere lontano dal rinnovo e, senza un prolungamento, De Laurentiis preferirebbe cederlo per non perderlo a parametro zero.

Lozano piaceva a diversi club di Major League Soccer che con il passare del tempo, però, si sono man mano defilati. A spaventare le pretendenti è l’alto ingaggio percepito dall’esterno offensivo che si aggira sui 4,5 milioni annui. Per poter partire, dunque, potrebbe rendersi necessaria una riduzione dell’ingaggio in modo da favorire l’interesse degli altri club e non finire fuori rosa. Dopo un titolo conquistato sulle ali dell’entusiasmo le strade di Lozano e del Napoli potrebbero separarsi bruscamente, a prescindere dalla possibile cessione.