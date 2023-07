Napoli, arriva l’ufficialità: l’annuncio fa impazzire i tifosi

E’ arrivata anche l’ufficialità. Tifosi del Napoli al settimo cielo, l’annuncio ha mandato tutti in visibilio.

Il Napoli sta vivendo il ritiro di Dimaro col grande entusiasmo dei suoi tifosi. La vittoria dello Scudetto è ancora vive nel cuore di tutti i napoletani di fede azzurra, compresi che quelli che si sono recati in Trentino per seguire la squadra azzurra in questa prima fase della nuova stagione.

Nel fresco delle montagne del Nord est italiano, infatti, la squadra sta iniziando la fase iniziale di un nuovo percorso che all’ombra del Vesuvio sperano possa portare a grandi conferme.

Rudi Garcia ha preso in mano una squadra che ha portato a casa lo Scudetto, certo, ma che ha bisogno di conferme. Si, perchè dopo il grande successo della passata stagione c’è il rischio che quelli all’interno della rosa possano rilassarsi, ed è proprio su questo che dovrà lavorare l’allenatore francese. Anche la società, dal canto suo, dovrà dare delle risposte. In queste settimane si è parlato del futuro di Victor Osimhen, ad oggi più vicino alla permanenza.

Il Napoli al contempo ha salutato Kim Min-Jae, approdato al Bayern Monaco. In quella porzione di campo, dunque, adesso bisognerà andare a trovare un sostituto degno del difensore coreano. In queste ore, però, è arrivata una notizia importantissima per la piazza partenopea.

Napoli, adesso è ufficiale: tifosi azzurri pazzi di gioia per l’annuncio

Come detto, in quel di Dimaro c’è grande entusiasmo per i Campioni d’Italia. Presente in ritiro anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che sta seguendo da vicino la squadra e sta monitorando anche quelle che sono i “lavori” sotto il punto di vista dirigenziale. Andato via Cristiano Giuntoli (approdato alla Juventus) la palla è passata in mano a Chiavelli, Micheli e Mantovani. Sarà questo trittico di dirigenti adesso a gestire il calciomercato e tutto quello che riguarda gli aspetti societari del club.

Aurelio De Laurentiis, però, ama tenere le redini ben salde nelle proprie mani. Il patron ama anche avere un contatto costante con i tifosi, fornendo loro quelle notizie importanti da creare entusiasmo o anche sorprese. E cosi, proprio a Dimaro, il presidente ha fatto un annuncio molto importante.

E’ stato lui a comunicare, nel corso della presentazione della squadra, che il capitano Giovanni Di Lorenzo ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2029. Un annuncio importante, che ha fatto molto contenti gli stessi tifosi che si sono affezionati e non poco al capitano del terzo Scudetto azzurro.