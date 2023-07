Il Napoli ci prova: rischio beffa per l’Inter

Sono state le due squadre protagoniste dell’ultima stagione, ora entrambe si contendono un difensore top, ecco i dettagli.

Napoli e Inter, in misura e modalità diverse, sono state le due compagini che hanno segnato l’ultima stagione del calcio italiano.

Gli azzurri, con una cavalcata inattesa, hanno messo in bacheca in terzo scudetto. Successo sorprendente perché a Dimaro, nell’estate 2022, le polemiche non mancarono a causa di un mercato che aveva visto partire Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Poi l’arguzia e l’ingegno del trio De Laurentiis-Giuntoli-Spalletti ha portato al trionfo partenopeo.

Diverso il discorso per i nerazzurri. Simone Inzaghi ha iniziato il campionato già “balbettante”, molti tifosi gli imputavano il mancato scudetto, finito sulle maglie del Milan. I rossoneri venivano considerati meno competitivi dei nerazzurri, da qui le critiche al tecnico piacentino.

L’erede di Antonio Conte, con una seconda parte di stagione di livello assoluto, ha portato la squadra alla finale di Champions – persa immeritatamente col Manchester City – un terzo posto in campionato, oltre ad aver vinto la seconda Coppa Italia del suo mandato, Fiorentina ko. Infine, il trionfo a Ryad asfaltando 3-0 il Milan nella Supercoppa Italiana.

Cercasi difensore: il Napoli brucia l’Inter su Demiral

Tanti i Campioni d’Italia, quanto il club di Steven Zhang, stanno cercando di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. I campani partono con un diverso allenatore, Garcia al posto di Spalletti, un nuovo ds, Meluso al posto di Giuntoli e infine, con lo storico preparatore atletico che ha declinato l’invito a collaborare con Rongoni, fidato uomo dei muscoli di Garcia, arrivato in Italia nel 2011 nella Lazio di Vladimir Petkovic. De Laurentiis ha salutato Kim Min-jae, volato al Bayern Monaco per circa 50 milioni.

Più o meno la stessa cifra incassata dall’Inter per André Onana, al Manchester United per 52. Sempre in difesa, Inzaghi ha visto prima Milan Skriniar accasarsi da svincolato al PSG, mentre a Danilo D’Ambrosio non è stato rinnovato il contratto. Sempre nello stesso reparto, quale alternativa sulle fasce, è arrivato Juan Cuadrado.

Tanto Garcia quanto Inzaghi quindi sono alla ricerca di un difensore centrale affidabile, magari già abituato a giocare i serie A. L’Inter, su indicazione del proprio tecnico, è stata la prima a cercare Merih Demiral, centralo turco, sotto contratto con l’Atalanta fino al 2026. I bergamaschi nel 2022 hanno completato l’acquisto del centrale dalla Juventus per circa 22 milioni. Un esborso rilevante che fa sì che il calciatore, per il club di Percassi, valga almeno 20-25 milioni.

La trattativa tra i due club nerazzurri non è mai decollata, anche perché l’Inter è seriamente distratta dall’affaire Romelu Lukaku. Di questo stallo nelle ultime ore avrebbe approfittato il Napoli. Demiral, 25 anni compiuti il 5 marzo, in carriera ha già giocato a quattro, fatto questo che ne favorirebbe l’inserimento con i Campioni d’Italia. con un compenso di 2 milioni netti l’anno fino al 2026, a livello economico rientrerebbe anche nel monte ingaggi salariale del presidente azzurro. Un affare da seguire con attenzioni, con probabile accelerazione nelle prossime ore.