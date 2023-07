“Chiesa al Napoli”: ribaltone mai visto, che succede alla Juve

Federico Chiesa proposto al Napoli: destinazione gradita ma l’affare è tutt’altro che semplice. La situazione

Il nome di Federico Chiesa è sempre stato strettamente legato al Napoli, fin dai tempi in cui vestiva la maglia della Fiorentina. Tuttavia, anche ora che il classe 1997 è un giocatore della Juventus, la suggestione azzurra torna a prendere corpo, aprendo nuove strade nel mondo del calciomercato.

Aurelio De Laurentiis, da tempo, ha sempre visto in Chiesa uno dei suoi pallini, ma il calciomercato è un universo imprevedibile e soltanto ora sembra aprirsi la possibilità di vedere il giocatore in maglia azzurra. Secondo fonti riportate da “Il Mattino”, alcuni intermediari hanno già contattato la dirigenza partenopea per proporre il nome di Chiesa.

Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juventus, durante la presentazione del club bianconero, ha dichiarato la volontà di puntare forte su giovani talenti come Federico Chiesa. Tuttavia, ha anche sottolineato che il club valuterà con attenzione eventuali offerte “irrinunciabili”, dando un’apertura a possibili trattative.

La Juventus, infatti, è alla ricerca di soluzioni di mercato sostenibili e la cessione di Chiesa potrebbe garantire entrate preziose per i conti della Vecchia Signora. Questo è il motivo per cui la società bianconera non accetterebbe offerte inferiori ai 60 milioni di euro per la cessione del giocatore mentre garantirebbe a quest’ultimo un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione.

Federico Chiesa, gli intermediari lo propongono al Napoli: la situazione

L’idea di vedere Chiesa al Napoli entusiasma i tifosi, che immaginano un tridente esplosivo composto anche da Kvaratskhelia ed Osimhen. Dal punto di vista tecnico, l’arrivo dell’attaccante italiano sarebbe una mossa straordinaria, ma la trattativa si presenta tutt’altro che agevole.

Le cifre richieste dalla Juventus sono elevatissime e, al momento, sembrano oltrepassare i parametri finanziari del Napoli. Tuttavia, il ricavato dalla possibile cessione di Lozano all’estero potrebbe rappresentare un’iniezione di denaro per il club partenopeo, aprendo la strada a questa operazione di rilievo. Il messicano, infatti, piace in Arabia e non solo ed al momento non ha rinnovato il suo contratto con la compagine partenopea, in scadenza nel 2024.

La vicenda Chiesa al Napoli è ancora avvolta nell’incertezza ma le prossime settimane potrebbero raccontare una storia diversa. Le trattative di mercato sono spesso un susseguirsi di sorprese e cambiamenti improvvisi e non è detto che la Juventus non possa abbassare le proprie richieste o che il Napoli non possa raccogliere i fondi necessari per concludere l’affare. Al momento, però, più che trattativa, stiamo parlando di una vera e propria suggestione di mercato.

La tifoseria azzurra, nel frattempo, resta in attesa e spera che il destino possa unire finalmente Federico Chiesa al Napoli. Solo il tempo dirà se questa affascinante possibilità diventerà realtà, ma nel mondo del calcio nulla è impossibile e l’entusiasmo per questa trattativa rimane piuttosto vivo.