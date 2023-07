“Come Kvaratskhelia”: sta per sbarcare in Serie A

Il nuovo Khvicha Kvaratskhelia starebbe per approdare in Serie A: ecco chi è il calciatore raccomandato dall’esperto.

Adesso i difensori della Serie A ed anche delle squadre di Champions League sanno di non doversi avvicinare troppo per non rischiare che Khvicha Kvaratskhelia li lasci sul posto.

Khvicha Kvaratskhelia (napolicalciolive.com – Ansa foto)Un anno fa in tanti avrebbero scommesso su di lui ma non al punto di pensare che potesse essere già oggi uno dei migliori calciatori di tutto il campionato italiano. Ed invece il georgiano ha fatto tremare le difese.

Il Napoli sarebbe vicino al rinnovo con il classe 2001 ma è difficile pensare che tra uno o due anni non arriveranno offerte pazzesche per lui. Per adesso però i tifosi azzurri si godono il loro ’77’. C’è però chi dice che già starebbe per arrivarne un altro in Serie A, ma non al Napoli. Certo, adesso fare un paragone con Kvara è già cosa abbastanza azzardata.

Il nuovo Kvara! Sta arrivando in Serie A

Molti esperti di calcio estero e magari anche di qualche videogame ha già sentito parlare del calciatore che dovrebbe arrivare tra qualche giorno in Italia. A parlare di lui è stato l’esperto di calcio russo ed intermediario, Marco Trabucchi. L’uomo di mercato ha rilasciato alcune dichiarazioni per TVPLAY_CMIT ed ha detto la sua in merito ad un calciatore di vent’anni.

“Dopo quello che fatto vedere Kvaratskhelia, che in Russia ha fatto bene ma non ha distrutto il campionato, penso che anche il livello della Serie A sia peggiorato e non è escluso che con un anno di lavoro possa fare molto bene”, ha spiegato l’intermediario quando ha parlato di Arsen Zakharyan. Il trequartista al momento gioca con la Dinamo Mosca e potrebbe rivelarsi uno dei prossimi ‘crack’ a livello mondiale.

Al momento il suo valore di mercato è di 15 milioni e viste le sue doti tecniche, portarlo a casa a quelle cifre sarebbe davvero un affare. Ci sta provando infatti la Lazio allenata da un conoscitore del bel gioco come Maurizio Sarri. Secondo l’esperto di calcio russo, un anno fa aveva già provato a prenderlo il Chelsea invano, ma ovviamente la Dinamo non riuscirà a trattenerlo ancora a lungo.

Attenzione però a non fare confusione perché Trabucchi spiega anche che è già stato fatto un errore sul ventenne nato a Samara in Russia: “Ho sentito delle eresie, come che andasse alla Lazio al posto di Milinkovic–Savic. Penso e spero che non sia vero. Sono giocatori diversi”. Sembrerebbe infatti che Zakharyan sia più adatto a giocare da esterno, proprio come Kvaratskhelia.