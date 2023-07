Napoli: colpo a sorpresa, arriva il talento argentino

Il Napoli potrebbe a sorpresa prendere un attaccante in questo calciomercato per rinforzare l’attacco. Ecco tutti i dettagli.

Il Napoli è pronto a sbloccare il suo calciomercato. Dopo un periodo di riflessioni, i partenopei ora devono assolutamente dare a Rudi Garcia dei rinforzi per rendere il prima possibile la rosa completa e consentire al tecnico di iniziare a preparare con attenzione la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il Napoli potrebbe piazzare un colpo di calciomercato a sorpresa e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se Rudi Garcia potrà accogliere questo rinforzo oppure alla fine i piani di De Laurentiis saranno diversi.

Calciomercato Napoli: ADL si muove, ecco il prossimo colpo

In questo prima parte di calciomercato il Napoli ha fatto delle riflessioni su chi puntare, ma per il momento Rudi Garcia non ha potuto contare su rinforzi importanti e per questo motivo la speranza è quella di riuscire ad ottenere dei giocatori importanti per provare a restare ad un livello di qualità molto alta.

Le riflessioni sono in corso e nel giro di davvero poco tempo ci potrebbero essere delle importanti novità in questo senso. Entrando nei dettagli, il Napoli si è inserito nella corsa al talento argentino Alejo Veliz. Milan, Fiorentina e Torino hanno già sondato il terreno, ma i partenopei potrebbero sbagliare la concorrenza. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine Rudi Garcia potrà contare su questo giocatore oppure fare un passo indietro.

Stiamo parlando di un calciatore molto talentuoso e destinato ad una carriera importante. Non è da escludere la possibilità di un suo arrivo in estate al posto di Simeone, ma sono in corso delle riflessioni ed una decisione sarà presa solamente al termine di un confronto anche con il tecnico.

Mercato Napoli: Veliz nel mirino

Veliz rappresenta una occasione importante per il Napoli e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. I partenopei ci pensano e una scelta definitiva sarà fatta solamente nelle ultime giornate di calciomercato.

Il Milan, la Fiorentina e il Torino non mollano la presa e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.