“Resta al Napoli”, l’annuncio in diretta scaccia via ogni dubbio

Dopo tanti addii, Spalletti, Giuntoli e Kim Min-Jae, arriva l’annunci che sgombra il campo da ogni dubbio: “Resta al Napoli”

Nell’ultima conferenza stampa a Dimaro Rudi Garcia ha ammesso le difficoltà nel trovare il degno sostituto del sudcoreano Kim Min-Jae, trasferitosi al Bayern Monaco: “La cosa certa è che c’è una difensore da trovare. Come vedete per il momento nessuno è arrivato, non è una situazione semplice, ma in termini di mercato è molto difficile che le cose vadano facilmente”.

E, in effetti, dato che il Wolwerhampton è irremovibile rispetto alla sua richiesta di 41 milioni di euro per cedere Max Kilman, il principale candidato a raccogliere l’eredità del miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A, nelle ultime ore si registra un’accelerata del Napoli per l’austriaco Kevin Danso.

Il 24enne austriaco, in forza ai francesi del Lens e in scadenza nel 2026, ha chiuso al rinnovo dopo aver saputo dell’interesse degli azzurri. Ma il club transalpino per cederlo chiede 30 milioni di euro, quindi anche la trattativa per il 24enne austriaco si preannuncia tutt’altro che semplice.

“Politano resta al Napoli”, l’annuncio dell’agente scaccia via ogni dubbio

Per un dossier, quello relativo all’erede di Kim Min-Jae, che rimane ancora aperto, un altro si chiude. Nei giorni scorsi hanno fatto rumore le dichiarazioni dell’esterno Matteo Politano circa la sua volontà di giocare di più e il conseguente annuncio che il suo agente ne avrebbe discusso con il club.

Il classico prologo della richiesta di cessione. E, infatti, i media e i social network si sono scatenati ventilando l’ipotesi dell’ennesimo addio nell’estate post-terzo scudetto dopo quelli di Luciano Spalletti, di Cristiano Giuntoli e di Kim Min-Jae.

Ma a chiudere il ‘caso Politano’, mettendo una pietra tombale sulla possibilità di un addio dell’esterno azzurro, ci ha pensato proprio l’agente, Mario Giuffredi, dell’ex nerazzurro ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Matteo sta bene al Napoli e sa che nessuno ti regala il posto, lui sta bene al Napoli e questo capitolo si chiude qui“.

Dunque, i media hanno interpretato male le parole di Matteo Politano che “forse ha espresso male uno stato d’animo suo che si portava dietro per il rapporto con Spalletti“. Comunque, nonostante le difficoltà della dirigenza azzurra nel mettere a segno il primo vero colpo di mercato (se si esclude il rinnovo del prestito di Pierluigi Gollini) i tifosi azzurri hanno di che sorridere.

Non solo Matteo Politano non ha alcuna intenzione di muoversi da Napoli ma va avanti la trattativa per il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia: al fenomenale georgiano è stato proposto un quinquennale con ingaggio raddoppiato (2.5 milioni di euro netti annui).