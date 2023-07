Juventus, ora è ufficiale: pesante squalifica dalla Uefa

Non finiscono le brutte notizie in casa Juventus: è arrivata un’altra pesante squalifica da parte della Uefa, ecco il motivo

Dai punti di penalizzazione in classifica nella scorsa stagione ad una nuova e pensante squalifica per la Juventus. Pochi minuti è arrivato il comunicato ufficiale da parte dell’Uefa: i tifosi bianconeri sono increduli. Ecco il motivo.

Un’altra batosta per la Juventus. Un annuncio a fine luglio che ha riportato il malessere nell’ambiente bianconero con la squadra impegnata in questi giorni nella tournée negli Stati Uniti. Proprio poche ore fa i bianconeri hanno superato il Milan ai rigori con tanti giovani interessanti che si sono messi in mostra, come Miretti e Soule su tutti. Ora, però, è arrivata la brutta notizia che subito si è diffusa sui social dei tifosi.

Juventus, squalifica Uefa: bianconeri fuori dall’Europa

Un’altra squalifica pesante per la Juventus. I tifosi bianconeri speravano almeno di salvarsi per tornare a sostenere i bianconeri in Europa, ma nulla di tutto ciò avverrà. Ecco il comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito della Uefa con tutte le motivazioni inerente a questa decisione.

Secondo quanto riportato ufficialmente dalla Uefa, la Juventus non potrà partecipare alla prossima Conference League. Il top club italiano non sarà protagonista in Europa nella prossima stagione e dovrà pagare anche 20 milioni di multa. Anche il Chelsea è stato sanzionato, ma la multa è di dieci milioni inferiore rispetto a quella inflitta ai bianconeri. Al posto della Juventus, ci sarà la Fiorentina che cercherà così di arrivare in finale di Conference League com’è avvenuto nella scorsa stagione perdendola soltanto di misura contro il West Ham.

Ora i bianconeri si concentreranno soltanto sugli obiettivi in Serie A e in Coppa Italia per poi pensare alla qualificazione alla prossima Champions League. Un taglio netto col passato per concentrarsi soltanto sul futuro. Allegri potrà così tirare fuori il meglio dai suoi calciatori, impegnato spesso soltanto una volta a settimana come non succedeva da tanti anni. Ora tanti big potrebbero chiedere la cessione per giocare in Europa: ora cosa succederà?

Subito è arrivata la risposta della Juventus con un comunicato ufficiale: “Pur ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive, la Juventus ha ritenuto di accettare la decisione come definitiva e vincolante a rinunciare a proporre appello”. Un motivo in più per giocarsi tutte le carte in Serie A.