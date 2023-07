Francesca Brienza, il retroscena intimo su Rudi Garcia: tifosi increduli

Giornalista e compagna di vita dell’attuale allenatore del Napoli, ovvero Rudi Garcia, Francesca Brienza racconta la sua vita accanto al tecnico francese.

C’è sicuramente un prima e dopo Rudi Garcia nella sua vita, ossia in quella di Francesca Brienza.

La giornalista e conduttrice TV si è raccontata al ‘Corriere della Sera’, in procinto di vivere due esperienze molto importanti, di cui una sicuramente incomparabile. Mentre, infatti, ha lasciato l’Arabia Saudita per fare rientro in Italia e accompagnare il suo compagno di vita a Napoli, i due sono in attesa del loro primo figlio.

Due anni fa, come racconta la Brienza, la coppia avrebbe dovuto sposarsi ma la pandemia da Covid-19 ha messo in stand-by il progetto, rimandandolo a un momento prossimo di intimità e serenità. Nel frattempo però si sta realizzando il desiderio di allargare la famiglia e creare un vincolo sempre più importante.

D’altronde, Francesca Brienza e Rudi Garcia formano una coppia da circa dieci anni. Ne è trascorso di tempo e il segreto è aver mantenuto “autonomia professionale. Ho scelto di seguire Rudi senza trascurare me stessa e i miei interessi”. Durante questi anni, infatti, la giornalista appassionata di arte ha anche studiato il francese e commentato l’Europa League per una tv d’oltralpe. Ma com’è cominciato questo amore?

Francesca Brienza e i suoi segreti d’amore con Rudi Garcia

La giornalista romana ha raccontato alcuni piccoli retroscena sul primo approccio con l’allenatore francese, quando lui era sulla panchina della Roma. Al quotidiano la Brienza rivela: “Sono trascorsi molti mesi prima che accettassi di prendere un caffè con lui”. L’educazione rigida della sua famiglia – è figlia di un maresciallo della Finanza – le ha portato ad avere regole molto ferree soprattutto quando la vita privata può inficiare quella professionale.

“Per me Rudi era il mister… Poi qualcosa evidentemente è cambiato ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso”, racconta la giornalista. Il permesso però non l’ha chiesto alla famiglia, bensì al direttore della sua testa affinché non ci fossero problemi lavorativi. Subito è arrivato un naturale ok: non c’era niente di male. Da quel momento il rapporto non si è mai fermato. I fatti hanno dimostrato che non sarebbe cambiato nulla nell’impegno professionale di Francesca, prima che scegliesse di accompagnare Garcia nelle avventure sui campi da calcio di ogni dove. Ciò che invece è cambiata è la situazione sentimentale di entrambi: un amore sempre più solido, che sposta il suo nido a Napoli e allarga il cuore con il pargolo in arrivo.