Anna Tatangelo esplosiva in auto: il vestito non la contiene

Un nuovo interessante post che arriva dall’account ufficiale Instagram da parte di Anna Tatangelo. Anche in questo caso i suoi fan rimangono a bocca aperta – FOTO

Direttamente dalla Spagna, precisamente da Ibiza, arrivano una serie di capolavori che lasciano i suoi follower decisamente senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha veramente esagerato.

Un look che, a dire il vero, non poteva affatto passare inosservato agli occhi dei fan che non stavano aspettando altro. Se non lasciare un più che meritato “mi piace” e commento di approvazione dinanzi a questa opera della nativa di Sora.

Anna Tatangelo, da Ibiza è tutto: che spettacolo

Meritate vacanze anche per Anna Tatangelo che, come riportato in precedenza, incanta i suoi follower con degli scatti a dir poco da urlo. Insieme a lei, ovviamente, anche la sua nuova fiamma. Per chi non lo sapesse, infatti, la cantautrice è legata sentimentalmente con il giovane Mattia Narducci. I due, dall’inizio di quest’anno, si sono fatti paparazzare la prima volta in quel di Parigi.

Nella città dell’amore si sono fatti fotografare mentre si abbracciavano e si scambiavano gesti affettuosi ed amorevoli. La loro relazione sta andando a gonfie vele. Oramai, nel mondo del gossip, non si sta parlando d’altro se non di questo rapporto. Si parla, però, anche dei nuovi scatti che la cantante ha postato sul suo profilo ufficiale social.

In questo scatto possiamo notare la bellissima Anna con un vestito nero molto aderente e che mette in mostra tutte le sue qualità. Capelli raccolti, sorriso a 360°, rossetto che mette in risalto le sue labbra. Per non parlare del suo lato ‘A’ che non può passare affatto inosservato. Semplicemente incantevole e pronta per trascorrere una serata di divertimento insieme al suo nuovo fidanzato. Non è affatto un mistero che questo suo post stia raccogliendo il record di “like”.

Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Da un semplice e mai banale “sei bellissima” fino ad arrivare “la regina di questa estate sei solamente tu“. Anche altri personaggi e colleghe del mondo dello spettacolo non hanno potuto fare altro che apprezzare queste meraviglie. Come, ad esempio, Paola Barale che ha lasciato due cuoricini sotto alla sua nuova opera. In attesa di nuove ed entusiasmanti foto dal suo account ci godiamo questo scatto che è stato fin troppo apprezzato dai suoi follower.