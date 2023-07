Ritiro Djokovic, esplode la bomba: conferma ufficiale

Novak Djokovic a 36 anni è ancora in grado di giocare tornei di livello come l’ultimo Wimbledon. Eppure anche per lui il ritiro è dietro l’angolo

Il numero due del mondo si è dovuto inchinare al quinto set al giovane fenomeno Alcaraz. Sfuma così il sogno del Grand Slam, almeno per il 2023. Ora potrebbe esserci anche la data del possibile ritiro.

La delusione per la sconfitta di Wimbledon è ancora cocente, considerando quanto c’era in ballo. Per Novak Djokovic portare a casa il piatto dei Championship significava oltre a conquistare il numero 1 della classifica ATP, anche eguagliare Roger Federer a quota otto successi nel giardino dell’All England Club e continuare ad inseguire il sogno del Grand Slam.

Considerando che nell’era Open ci è riuscito solo la leggenda Rod Laver (nel 1969), il traguardo dei 4 Major in un solo anno era ovviamente uno dei principali target della carriera di Nole. 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, dopo quasi cinque ore di battaglia, un punteggio serratissimo che ha premiato alla fine la maggiore freschezza di Carlos Alcaraz. Il nuovo fenomeno spagnolo sembra aver raccolto l’eredità dai grandi del passato, Nadal, Djokovic e Federer e a soli 20 anni ha già due Slam in bacheca.

L’ex numero uno serbo voleva fortemente il 24° Major della carriera ma per eguagliare Serena Williams dovrà riprovarci a New York. Programmazione snella nell’estate Nord Americana (salterà l’Open del Canada), per arrivare al top a Flushing Meadows.

Djokovic, il padre annuncia la data del ritiro: “Spero possa smettere nel 2024”

In molti si chiedono però quale sarà la data del ritiro di Nole Djokovic, considerato che ormai l’anagrafe recita 36 anni. Per un tennista non un’età da sottovalutare, specie se sono quasi 20 anni che competi ai massimi livelli.

Esempi di longevità come Federer e Nadal non devono trarre in inganno e proprio per questo anche il fenomeno di Belgrado deve pianificare bene gli ultimi step di una meravigliosa carriera. A rispondere alla domanda sul ritiro ci ha pensato niente di meno che il padre di Novak, ovvero Srdjan Djokovic, all’interno del documentario “Novak Djokovic – Untold Stories”.

“Il tennis è una parte della sua vita, non tutto. Mi auguro che possa smettere alla fine del 2024”.

Praticamente quindi, secondo papà Djokovic, potremo goderci le gesta del figlio per un’altra stagione. I fan si augurano di no. Il prossimo anno potrebbe segnare in contemporanea la fine sia del serbo che dello storico rivale Rafa Nadal, un colpo durissimo da digerire per tutti gli appassionati della racchetta.