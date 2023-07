Lukaku alla Juve, è tutto vero: ultim’ora a sorpresa

Lukaku alla Juve, l’affare dell’estate sembra davvero a un passo dal realizzarsi. Cristiano Giuntoli è al lavoro per soddisfare le richieste del tecnico Allegri.

Osservando le caselle riservate agli acquisti della Juventus, in questa sessione di mercato, si scopre che soltanto una è piena. L’ha riempita Timothy Weah, figlio d’arte statunitense, prelevato dal Lilla. Poi soltanto caselle vuote. Mancano le idee o i fondi per attuarli?

Corrado Guzzanti, nei panni del suo noto personaggio tv, Quelo, avrebbe risposto: la seconda che hai detto. Nonostante ciò Cristiano Giuntoli continua a seminare contatti ed incontri cercando di puntellare, idealmente, la Juventus che verrà in attesa delle cessioni che, daranno poi il via alla fase concretamente più attesa e gradita, quella degli acquisti.

Massimiliano Allegri quest’anno non avrà più alibi ed è per questo che ha chiesto a Giuntoli di fare il possibile per soddisfare le sue richieste. Vuole costruire, da subito, una Juventus nuovamente vincente e per questo ha chiesto rinforzi pesanti, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

E se Milinkovic-Savic è sfuggito a causa maxi della maxi offerta araba, il nome nuovo per il centrocampo bianconero porta in direzione Barcellona ed il suo nome è Frank Kessié. Mentre per l’attacco.

Lukaku alla Juve, ormai ci siamo

Da un momento all’altro, in Europa, potrebbe scatenarsi un’enorme girandola di attaccanti. Mbappé al Real Madrid, Kane al Bayern Monaco e con il PSG che, a quel punto, potrebbe tuffarsi a capofitto su Vlahovic. In quel caso cosa farebbe la Juventus?

La Juventus il suo, a quanto pare, lo ha già fatto. E questo dal momento che il futuro centravanti della Juventus sarà Romelu Lukaku, il colosso belga, ex Inter, che ormai da tempo ha trovato l’accordo con la società bianconera. I bene informati parlano infatti di contratto triennale, scadenza 30 giugno 2026, a circa 8 milioni di euro netti annui.

La Juventus è talmente decisa ad ingaggiare il nazionale belga che la conclusione dell’affare potrebbe avvenire anche senza la contemporanea cessione di Vlahovic. L’operazione-Lukaku verrebbe quindi finanziata dalle altre uscite. Soltanto qualche settimana fa un’operazione del genere sarebbe stata definita fantascientifica.

La furibonda lite avvenuta durante la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, che ha visto protagonisti Romelu Lukaku, con la maglia dell’Inter e Juan Cuadrado, in maglia bianconera, con tutto il codazzo di polemiche che sono solite seguire ogni incontro tra le due acerrime nemiche, sembra davvero qualcosa di infinitamente lontano.

Cuadrado la sua maglia nerazzurra l’ha già indossata, Lukaku rifiuta qualsiasi altra maglia che non abbia i colori bianconeri. Il mondo cambia velocemente, il calcio lo sorpassa a doppia velocità.