La stoccata di Milik scatena la furia del Napoli: bufera contro l’ex

Arriva un’altra stoccata da parte di Arkadiusz Milik nei confronti del Napoli: ecco cos’ha detto il centravanti della Juventus.

Arkadiusz Milik è il centravanti della Juventus dall’anno scorso e spesso si gioca il posto con Dusan Vlahovic, anche per il periodo poco brillante che ha vissuto il serbo.

Il suo addio dal Napoli è stato molto discusso, visto che il rapporto con De Laurentiis si è deteriorato del tutto ed è stato ceduto successivamente al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. La Juve era il suo più grande sogno, raggiunto anche se con un po’ di ritardo.

La stagione della Juventus, nonostante i 9 gol di Milik, non è stata positiva, al di là della penalizzazione. Fuori da tutto già a gennaio, anche in Europa League e Coppa Italia sono arrivate delle eliminazioni brucianti contro Siviglia e Inter. La prossima dovrà essere quella del riscatto, i bianconeri vogliono tornare a vincere un titolo dopo due anni di niente ed è inevitabile che il primo pensiero sia lo Scudetto.

Proprio Milik ha parlato degli obiettivi della sua Juventus e il riferimento al Napoli, campione d’Italia in carica, è stato molto chiaro. E ha fatto discutere considerando la rivalità che c’è tra le due squadre e proprio il percorso della carriera del centravanti polacco.

Juventus, la stoccata di Milik al Napoli

Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Per lo Scudetto ce la giochiamo con il Napoli e le milanesi. E’ difficile dire quale squadra sia favorita, ma i partenopei possono rivincere se terranno tutti i big. Col mercato può succedere di tutto, io spero che Vlahovic resti con noi”. Parole chiare, che dimostrano la voglia di vincere del centravanti polacco con la maglia bianconera.

La Juve fino a questo momento ha acquistato Timothy Weah e cerca altri profili di altissimo livello per tornare a competere per lo Scudetto. L’addio di Min-Jae Kim può condizionare il Napoli, perché il difensore sudcoreano è stato il migliore della Serie A e non è semplice acquistare un calciatore dalle qualità simili.

Per adesso, non dovrebbero esserci altri stravolgimenti tra le fila dei partenopei, che vogliono trattenere Osimhen. Ma Milik ha lanciato la sfida, la Juve vuole essere competitiva, sa bene che però c’è bisogno di rivoluzionare la rosa cedendo gli esuberi per avere risorse in più, anche per liberarsi di ingaggi molto onerosi, come quelli dei vari Bonucci, McKennie e Zakaria.