Federica Calemme esplosiva, in costume è incontenibile

Federica Calemme è, a dir poco, esplosiva nell’ultimo scatto postato sul suo seguitissimo profilo Instagram: da non crederci!

Se l’attuale sessione di calciomercato non sta facendo sognare i tifosi, visti i pochi colpi in entrata e i tanti dolorosi addii (su tutti, l’ex nerazzurro André Onana, volato al Manchester City, e il laziale Sergej Milinkovic-Savic che si è lasciato sedurre dai petrodollari dell’Al-Hilal), in compenso ci pensano le ‘fuoriclasse’ del web e dei social network a farli andare su di giri.

E’ piena estate, le spiagge pullulano di vacanzieri tra i quali non mancano le bellissime dei social network. Ma per quest’ultime le vacanze estive non fanno rima solo con il relax e il divertimento.

Proprio d’estate le bellissime che spopolano nei social network danno il meglio di loro stesse che nel loro caso sono i loro fisici scolpiti e le loro curve che fanno alzare le temperature più di un anticiclone africano.

Federica Calemme, curve esplosive: scatto mozzafiato

Insomma, per farla breve, durante la ‘bella stagione’ le bellissime scendono in campo mettendo in mostra le loro irresistibili armi di seduzione per contendersi lo scettro di più sexy dell’estate.

Alla contesa si è iscritta anche Federica Calemme, modella e influencer, nota al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione nelle vesti di ‘professoressa’ al game show di Rai 1, ‘L’Eredità’, e alla sesta edizione del popolare reality show di Canale 5, ‘Grande Fratello Vip’, in qualità di concorrente.

Ebbene, per mettere subito le cose in chiaro, Federica ha pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram uno scatto che dà ragione agli oltre i 230 mila utenti che la seguono quotidianamente oltre a mettere una serie ipoteca sul titolo di più bella e sexy del reame.

Appoggiata con una mano alla parete di un antro ricavato in quella che sembra l’area spa e wellness dell’hotel in cui soggiorna, sguardo ammiccante e con indosso uno striminzito bikini colore verde acqua che dà risalto alla sua pelle ambrata, Federica fa strabuzzare gli occhi ai suoi numerosi follower con le sue curve hot.

‘Feel good‘, recita la lapidaria didascalia che accompagna lo scatto in questione. In realtà, a ‘sentirsi bene’, anzi benissimo sono tutti i fan e i follower dell’ex gieffina nell’ammirare la sua bellezza rara come una pietra preziosa.

Non a caso, uno dei tanti che, rapiti da tanto charme, non hanno resistito alla tentazione di esternare il loro stupore per tale esplosione di sex appeal definisce il corpo perfetto di Federica Calemme, appunto, ‘una rarità‘. Ma una rarità, per la gioia dei suoi follower, in vetrina… sui social network.