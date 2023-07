Furia Napoli, lo ha chiamato Giuntoli: lo vuole alla Juve

L’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è pronto ad effettuare un vero e proprio sgarbo nei confronti degli ‘Azzurri’

L’obiettivo del dirigente, infatti, secondo quanto riportato da un noto giornalista campano è quello di portare a Torino (sponda bianconera) uno dei suoi pupilli. Uno dei calciatori che ha scoperto stesso lui e che ha portato al Napoli.

Una notizia che ha suscitato molta preoccupazione tra i tifosi partenopei. Tanto è vero che se ne sta continuando a discutere anche sui social network. Non è da escludere che, nelle prossime settimane, possa arrivare una offerta importante da parte della Juventus.

Napoli, Giuntoli è pronto allo sgarbo: lo vuole a Torino

Il Napoli di Rudi Garcia si prepara in vista delle quattro amichevoli che affronterà prima dell’inizio del campionato. Il pareggio ottenuto contro la Spal (squadra militante in Serie C) ha fatto storcere il naso a non pochi tifosi. Anche se, come tutti ben sanno, le amichevoli estive lasciano il tempo che trovano. Nel frattempo, però, una notizia di calciomercato scuote l’ambiente azzurro e riguarda uno dei calciatori del manager francese.

Come riportato dal giornalista Carlo Alvino, nel corso della trasmissione ‘Ne parliamo da Dimaro‘ su Canale 8 pare che la Juventus di Cristiano Giuntoli sia fortemente interessata all’acquisto di Alessandro Zanoli. Il terzino destro (all’occorrenza anche difensore centrale) sembrava nuovamente in partenza anche in questa sessione estiva. Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Davide Faraoni (come suo sostituto), poi le cose sono decisamente cambiate.

Zanoli, quindi, è pronto a rimanere. Anche se, a quanto pare, da Torino lo osservano con molta attenzione ed ammirazione. Il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciar partite il classe 2000. Il nativo di Carpi, infatti, avrebbe fatto cambiare idea al suo allenatore che è pronto a puntare su di lui. Tanto da considerarlo un ottimo elemento di riserva e pronto ad essere utilizzato nel caso in cui il capitano Giovanni Di Lorenzo dovesse rifiatare.

Soprattutto perché il numero uno azzurro non è affatto intenzionato ad intavolare una possibile trattativa con la Juventus di Giuntoli, soprattutto dopo le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione. Parole quelle del dirigente (a quanto pare da sempre grande tifoso bianconero sin da bambino) che non sono state affatto digerite dal numero uno partenopeo. Zanoli, quindi, rimarrà in azzurro. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto.