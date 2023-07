Napoli, guai per Rudi Garcia: si ferma subito, è già emergenza

Il Napoli perderà un top per le prossime settimane: da pochi minuti è apparso il comunicato ufficiale, quando rientrerà?

Già una brutta notizia per Rudi Garcia. Un big si è fermato e non sarà disponibile per l’inizio del campionato. Il responso è avvenuto proprio pochi minuti fa: ecco quando ritornerà a disposizione dell’allenatore francese.

Il Napoli intende allestire una rosa altamente competitiva. Dopo l’addio di Kim Min Jae, Garcia e tutti i tifosi azzurri stanno aspettando un sostituto all’altezza per la retroguardia. Finora non ci sono stati accordi ufficiali, ma il presidente De Laurentiis ha predicato calma. Fra poche settimane inizierà ufficialmente la stagione in Serie A con il Napoli che dovrà difendere con le unghie e con i denti il titolo di Campione d’Italia. Non sarà minimamente facile visto che le concorrenti si stanno rinforzando tutti: attualmente è il Milan la regina della sessione estiva di calciomercato.

Napoli, il comunicato ufficiale: ecco quando rientrerà

Non finiscono i problemi in casa Napoli. Il ritiro a Dimaro è iniziato nel migliore dei modi, ma col passare del tempo sono usciti a galla varie defezioni. L’ultima riguarda un calciatore azzurro che dovrà stare fermo per diverso tempo.

Pochi minuti fa è apparso il comunicato ufficiale del Napoli per quanto riguarda le condizioni di Mario Rui. Emergenza già in difesa per Rudi Garcia, che dovrà fare a meno del terzino portoghese per diverse settimane. Ecco le sue condizioni: “Gli esami strumentali effettuati a Mario Rui, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Dopo l’addio di Kim, l’allenatore francese ha invocato a gran voce l’acquisto di un valido centrale difensivo che non è ancora arrivato.

Il presidente De Laurentiis ha voluto tranquillizzare tutti nei giorni scorsi: entro il 12 giugno la rosa sarà completa per competere nuovamente in Serie A e in Champions League. Ancora una grana in casa partenopea con Mario Rui che svolgerà la sua riabilitazione a Castel Di Sangro seguendo i suoi compagni nella seconda parte di ritiro dopo Dimaro.

Il titolare al momento è l’uruguaiano Mathias Olivera, che inizierà lui la nuova stagione ufficiale. Il Napoli dovrà correre subito ai ripari per allestire una rosa competitiva nei doppi ruoli, che hanno fatto la differenza nella scorsa stagione con Luciano Spalletti.