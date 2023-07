“Nessuna trattiva”, l’annuncio gela Garcia ed i tifosi

Una notizia che gela decisamente l’ambiente azzurro: la conferma arriva direttamente dal procuratore del calciatore che ha smentito la notizia

Il Napoli di Rudi Garcia si appresta a preparare la seconda parte del ritiro in quel di Castel di Sangro. Dopo le sue settimane di Dimaro è tempo di trasferimento in Abruzzo dove i partenopei disputeranno ben quattro amichevoli prima dell’inizio del campionato.

Allo stesso tempo, però, arrivano delle notizie importanti dal punto di vista del calciomercato. La conferma di una “non” trattativa arriva direttamente dal procuratore di uno dei calciatori che è stato accostato, in più di una occasione, al club campione d’Italia.

Niente Napoli, la conferma arriva dal procuratore

In questi ultimi giorni si era parlato di una possibile (e nuova partenza) da parte di Alessandro Zanoli. Il terzino destro (all’occorrenza anche difensore centrale) sembrava pronto per una nuova avventura, in prestito, ad un altro club della massima serie italiana. Dopo aver fatto vedere delle ottime cose alla Sampdoria, molte società lo hanno adocchiato chiedendoli in prestito.

Come riportato in precedenza sembrava fatto per una sua cessione. All’improvviso, però, qualcosa è cambiato. Al suo posto, infatti, si era fatto il nome di Davide Faraoni come possibile sostituto. Non si tratta affatto della prima volta che il capitano dell’Hellas Verona venga accostato ai partenopei. Anzi, a dire il vero si vociferava di una trattativa oramai in stato avanzato. Poi qualcosa è cambiato ed alla fine non se ne è fatto più nulla.

La conferma, infatti, arriva direttamente dal suo procuratore: Mario Giuffredi. Quest’ultimo (anche agente di Mario Rui e Di Lorenzo) ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Radio Goal‘ su ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ dove si è soffermato sul suo assistito. Confermando, tra l’altro, che una vera e propria trattativa tra il calciatore e gli azzurri non c’è mai stata.

Non solo, lo stesso Giuffredi ha affermato di non aver mai parlato con il Napoli per una possibile cessione di Faraoni da parte degli scaligeri. Non è affatto finita qui visto che il desiderio dell’ex Inter, infatti, è quella di voler chiudere la propria carriera calcistica vestendo la maglia dei gialloblù. Il suo obiettivo, infatti, è quello di rimanere a Verona visto che si trova bene ed è adorato dai tifosi.

De Laurentiis, quindi, non ha mai chiesto il calciatore. Non è da escludere, a questo punto, che possa virare anche su un altro elemento da portare nel team allenato da Garcia.