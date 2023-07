Irina Shayk esagerata: le foto fanno impazzire anche lui

Irina Shayk continua a raccogliere numeri incredibili sui social: le ultime foto fanno impazzire una grande stella dello sport americano

Irina Shayk è una delle donne più belle del mondo, e non da ora ma da quando ha cominciato a calcare i palchi più importanti. Non esistono dubbi su questo, persino le “rivali” della modella russa lo ammettono.

Il mondo della moda la conosce sin da ragazzina, mentre il social Instagram – chiaramente più recente – l’ha conosciuta leggermente più tardi, ma non serve un grande intuito per capire che anche su internet la bella Irina gode di consensi incredibili.

Basti pensare che in questo momento è seguita da più di 22 milioni di seguaci, numeri che sono immaginabili per altre donne di spettacolo e che invece appaiono normali per lei. La modella russa è innegabilmente una delle donne più attraenti al mondo: fisico spaziale, occhi di ghiaccio e gambe da sogno. Ci sono tutti gli ingredienti per definirla in tale modo.

Dal punto di vista sentimentale, Irina è stata accanto a nomi altisonanti del mondo dello sport e del cinema. Ha trascorso diversi anni con Cristiano Ronaldo prima che si palesasse la figura altrettanto angelica di Georgina. Negli ultimi anni invece è stato Bradley Cooper, famosissimo attore americano, a stregare la Shayk: i due sono stati insieme per anni e hanno avuto anche una figlia.

Irina Shayk: ecco la nuova fiamma: è un ex campione di football

Diciamo che una come lei non ha bisogno di tanta fatica per trovare l’uomo perfetto. E così nell’ultimo periodo, specialmente sui media inglesi, non si fa che parlare di una possibile nuova storia d’amore tra Irina e Tom Brady, ex quarterback che ha militato nei New England Patriots e nei Tampa Bay Buccaneers prima di ritirarsi nel 2022.

Il Daily Mail – sempre attento alle vicende di gossip – ha riportato la notizia di una presunta storia d’amore tra i due: sarebbero stati pizzicati più di una volta insieme a Los Angeles.

In una delle foto pubblicate dal noto tabloid inglese, si vede Tom Brady accarezzare dolcemente il viso Irina. Quest’ultima sarebbe stata tra l’altro molte volte nella casa di Los Angeles dell’ex campione di football. Dunque, le voci di una storia d’amore non sono così infondata e anzi si stanno rafforzando giorno dopo giorno grazie a nuove conferme.