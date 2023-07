Eleonora Incardona lascia senza fiato: curve esplosive

Ancora una volta Eleonora Incardona manda al tappeto i fan e i follower con le sue curve esplosive: scatto da non perdere!

I nostalgici delle curve degli stadi devono attendere ancora qualche giorno. La nuova stagione prenderà ufficialmente il via il 19 agosto e sarà una partenza con il botto dato che ad aprire le danze saranno nientemeno che i campioni d’Italia del Napoli che saranno impegnati al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone contro i padroni di casa, neopromossi in Serie A.

I nostalgici delle ‘curve’ della sensualissima Eleonora Incardona invece sono più fortunati. La loro attesa è terminata. Eh sì, la procace influencer e imprenditrice digitale neanche in vacanza si dimentica dei suoi numerosi e affezionati follower.

E così, Eleonora Incardona ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove vanta quasi 900 mila follower, una foto che la immortala sullo sfondo di un suggestivo angolo del resort in quel di Martina Franca dove alloggia.

Eleonora Incardona, le sue curve esplosive lasciano senza fiato

Inguainata in un tubino color grigio, che fa pendant con i marmi e le pietre del porticato del patio del resort che fa da location per il suo shooting, Eleonora Incardona accende la notte pugliese con il suo irresistibile sex appeal.

A illuminarla a giorno non è solo il suo radioso sorriso ma anche e soprattutto il suo giunonico, rigoglioso décolleté: un’autentica meraviglia nella meraviglia che la circonda.

Due incantevoli e luminose ‘stelle’, i suoi tonici e bombastici seni, che rendono ancora più magica la notte in quel di Martina Franca. Non per nulla, la didascalia che accompagna il suddetto scatto recita “magical moment in a great spot“.

Insomma, l’influencer e imprenditrice digitale (ha avviato un’attività di vendita online di orologi di prestigiosi brand) non si smentisce mai: regala sempre, con le sue foto ad alto tasso erotico, momenti magici agli utenti del web e ai suoi follower.

Che a loro volta ricambiano con un diluvio di “mi piace” e di commenti che vanno dal semplice ma intramontabile “bellissima” a “che splendore”, “che meraviglia” declinati in diverse lingue (francese, spagnolo, inglese e portoghese). Proprio così. La prorompente bellezza di Eleonora Incardona davvero non conosce confini.

Nota al grande pubblico televisivo nelle vesti di giornalista sportiva per l’emittente televisiva all sport news, Sportitalia, diretta e di proprietà di Michele Criscitiello, Eleonora Incardona è una grande appassionata di sport, in particolare di golf che pratica regolarmente.