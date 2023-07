Pogba è già il passato: incontro per chiudere

Pogba è già il passato, soltanto un anno dopo il suo arrivo. Ma è davvero così? Dagli Stati Uniti filtrano clamorose novità di mercato della Juventus. Quali?

Ancora qualche ora negli States per Cristiano Giuntoli. Il tempo di seguire l’esordio stagionale della Juventus, impegnata a Los Angeles nella sfida amichevole contro il Milan, e poi via in volo verso l’Europa.

Destinazione esatta sconosciuta, la finalità, però, è ben precisa: portare avanti, e tentare di concludere, le trattative di mercato più importanti della Juventus. A circa tre settimane dall’inizio del campionato, il mercato dei bianconeri è ancora fermo all’acquisto di Timothy Weah, peraltro non bastevole a risolvere la questione esterno basso sulla corsia di destra.

La priorità, al momento, riguarda il settore mediano. L’inizio del mercato bianconero è coinciso con la grande illusione chiamata Sergej Milinkovic-Savic. Il vento caldo del deserto, con i suoi petrodollari, l’hanno portato via in un attimo. Ad aggravare la situazione legata al centrocampo bianconero la vicenda riguardante Paul Pogba.

Le dichiarazioni, fin troppo esplicite di Massimiliano Allegri, hanno riportato in primo piano il problema che va a toccare le reali condizioni fisiche del centrocampista francese e i suoi reali tempi di recupero. La Juventus e Giuntoli stanno pensando di porre rimedio al problema.

Pogba è già il passato. E il futuro?

La passata stagione è stata un autentico calvario per Paul Pogba, condito anche da scelte sbagliate quale la rinuncia all’intervento chirurgico a favore di una terapia conservativa per risolvere l’infortunio al menisco rimediato esattamente un anno fa proprio negli Stati Uniti. Il tutto per tentare, disperatamente, di non perdere il Mondiale in Qatar.

E dopo una stagione dove si è visto in campo solo dieci volte per giocare poche decine di minuti, la Juventus ha bisogno di certezze che non può avere a breve. E allora Giuntoli ha trovato la soluzione alternativa: Franck Kessié del Barcellona. Una trattativa avviata da tempo da Giuntoli con i dirigenti blaugrana.

L’insider bianconero Enganche, sul suo profilo Twitter, ci ha aggiornato riguarda tale complessa trattativa. Secondo le informazioni in suo possesso nelle prossime ore Giuntoli incontrerà l’entourage di Kessié per gli ultimi dettagli riguardanti il trasferimento del centrocampista ivoriano alla Juventus.

Un’operazione complessiva da 15 milioni di euro. Per Pogba continuano, invece, ad arrivare importanti offerte dall’Arabia Saudita e dall’Inter Miami, ma sembrano non interessare il centrocampista che preferisce restare a Torino. La Juventus si trova quindi in mezzo al guado del mercato, in attesa, da un lato, di saperne di più su Pogba e nella speranza, dall’altro, di un esito positivo della trattativa per Kessié.