Napoli-Osimhen: c’è la svolta, i dettagli

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in forte bilico. In questi ultimi minuti c’è la svolta. Ecco i dettagli.

Saranno settimane di tensione per i tifosi del Napoli per il futuro di Victor Osimhen. Come vi abbiamo raccontato in passato, ADL è al lavoro per riuscire ad arrivare al rinnovo, ma la strada è in salita per diversi motivi.

In queste ultime ore, infatti, c’è stata svolta improvvisa per il futuro di Osimhen in questo calciomercato e andiamo a vedere i dettagli di questa novità. Si tratta di un qualcosa che nel giro di davvero poco tempo potrebbe avere degli aggiornamenti importanti per il futuro anche dei partenopei.

Calciomercato Napoli: ribaltone Osimhen, deciso il futuro del nigeriano

Il Napoli continua a lavorare alla prossima stagione e in più di un’occasione Rudi Garcia ha confermato la speranza di una sua permanenza per programmare nel migliore dei modi la stagione e soprattutto cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati prima di partire. Ma la strada è assolutamente lunga e tutto può decidere considerando che, almeno in questo momento, sono più i dubbi che le certezze considerando anche il fatto che si tratta di una vicenda che è destinata a dare diverse novità nelle prossime settimane.

In particolare, il trasferimento di Hojlund al Manchester United apre la strada in questo ultimo mese di calciomercato all’assalto del PSG a Osimhen. La Juventus, infatti, non sembra essere intenzionata a far partire Vlahovic e per questo motivo i parigini potrebbero puntare tutto sul nigeriano. Una notizia che fa tremare (e non poco i tifosi partenopei).

Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per capire se questa possibilità potrà diventare realtà oppure il Napoli chiuderà la porta visto che da parte di Rudi Garcia è arrivato la volontà di confermare il calciatore anche nella prossima stagione.

Il PSG non ha nessuna intenzione di mollare Osimhen in questa sessione di calciomercato ed ora il Napoli dovrà difendere dai suoi assalti. Per il momento sono in corso tutte le riflessioni del caso e per questo motivo quasi certamente nelle prossime settimane si potranno avere delle novità molto importanti nella trattativa.

Una cosa è certa: al momento il futuro di Osimhen è tutto da scrivere e la sua permanenza al Napoli non è assolutamente certa.