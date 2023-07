Colpo a zero: il Napoli pesca in casa Barcellona

Il Napoli è pronto a piazzare un vero e proprio colpo di calciomercato, per la prossima stagione, direttamente dal Barcellona

Nonostante la nuova stagione non sia ancora cominciata (dal punto di vista del campionato) il Napoli sta già pensando a quella successiva, in ottica calciomercato. Anche perché, l’obiettivo principale, è quello di sbaragliare la concorrenza per aggiudicarsi un vero e proprio top player che milita tra le fila del Barcellona.

Bisogna fare molto presto visto che, sullo stesso atleta, ci sono altri top club che hanno puntato gli occhi proprio su di lui. A quanto pare (a meno di clamorosi colpi di scena) lo stesso giocatore dovrebbe liberarsi, a parametro zero, nel 2024. Da quel momento in poi anche il Napoli avrebbe il “via libera” per assicurarsi le sue prestazioni gratis.

Napoli, che colpo per la prossima stagione: arriva dal Barca a zero

Uno dei reparti in cui il club campione di Italia vuole andare a migliorare è quello della difesa. In particolar modo quello relativo alla fascia sinistra. Mathias Olivera potrebbe essere considerato il futuro del club. Non è da escludere che, da parte, possa essere messo Mario Rui che è stato a dir poco determinante per la vittoria dello scudetto che in città mancava da ben 33 anni.

Nel caso in cui il portoghese (o anche lo stesso uruguagio) dovesse fare le valigie pare che il club abbia trovato già il sostituto. Si tratta di un calciatore che milita nei blaugrana e che conosce sin troppo bene il campionato di Serie A visto che è stato uno dei migliori esterni quando vestiva la maglia della Fiorentina. Da come avete ben potuto intuire anche dalla foto stiamo parlando di Marcos Alonso.

Il terzino ex Chelsea, il prossimo anno, andrà in scadenza di contratto. Su di lui, però, sono pronti a fiondarsi anche altre società, ingolosite dal fatto di poterlo prendere gratis e “preoccupandosi” solamente di pagargli l’ingaggio. Non è affatto così semplice per il Napoli che, in ogni caso, è pronto ad inserirlo nella speciale lista dei desideri per la prossima stagione.

Da valutare se, in questa stagione, avrà il suo spazio visto che il tecnico Xavi Hernandez è aperto a più soluzioni su quella fascia. Appare molto difficile una sua partenza in questa sessione estiva del calciomercato. Molto più probabile un suo addio alla fine del suo contratto dove sarà libero di accordarsi con altri club.