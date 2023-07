Ora il Napoli non si ferma più: arriva l’ex Barcellona

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fermarsi, tanto è vero che è pronto a piazzare un importante colpo di mercato con l’ex Barcellona

La seconda parte del ritiro della squadra campione di Italia sta proseguendo senza alcun tipo di problema. Terza amichevole stagionale e vittoria roboante contro i turchi dell’Hatayspor, in quel di Castel di Sangro, con un netto e perentorio 4-0. Gli attaccanti ed il resto della squadra sono davvero in forma e non vedono l’ora di iniziare il campionato.

L’obiettivo della dirigenza, però, è quello di iniziare la nuova stagione magari con un calciatore in più da aggiungere alla rosa. Ed è per questo motivo che spunta il nome di un ex Barcellona che potrebbe seriamente fare al caso della società azzurra. Il numero uno Aurelio De Laurentiis osserva la situazione con molta calma ed attenzione.

Napoli, tutto sull’ex Barcellona: le ultime

Uno dei problemi che il club intende risolvere è quello di procurarsi, quanto prima, un quarto difensore centrale. La partenza di Kim è stato un duro colpo non solamente per la squadra, ma per l’intera tifoseria che ha visto partire il miglior difensore del campionato della passata stagione. Il suo presente, adesso, si chiama Bayern Monaco. Allo stesso tempo, però, nella rosa partenopea figurano solamente tre calciatori in quel ruolo.

Si tratta di Rrahmani, Juan Jesus ed Ostigard. Tra i tanti nomi che sono stati inseriti nella lista speciale della dirigenza, come riportato in precedenza, spunta anche quello di uno che è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, fino a quando non ha deciso di provare una esperienza all’estero. Stiamo parlando di Jean-Claire Todibo. Attualmente in forza ai francesi del Nizza, è considerato come il giusto erede del sudcoreano.

In Ligue 1 si è adattato alla grande, tanto da diventare come uno dei migliori in quel ruolo. La dirigenza azzurra lo osserva molto attentamente. Non è assolutamente da escludere che possa presentare una offerta nei suoi confronti. La conferma di questo interesse, verso l’ex blaugrana, arriva direttamente dal sito francese ‘Nice-Matin‘. Allo stesso tempo, però, bisogna fare molta attenzione e non farsi anticipare dalla concorrenza.

Non è affatto un mistero che le sue prestazioni abbiano attirato l’interesse di alcuni club di Premier League. Tra questi spunta il Newcastle, l’Aston Villa ed anche il West Ham. Senza dimenticare, inoltre, anche il Paris Saint Germain che potrebbe far rimanere il calciatore in Francia. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro.